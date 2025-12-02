A fines de noviembre se estrenaron los primeros cuatro capítulos de la tan anticipada quinta y última temporada de Stranger Things. Sus fanáticos esperan con ansias los próximos episodios, que presentarán el desenlace de una de las series de Netflix más exitosas. En ese sentido, puede surgir la duda sobre qué día sale la segunda parte.

Según adelantó la plataforma de streaming antes de su lanzamiento, la última temporada de la serie de ciencia ficción se divide en tres partes: una primera parte con cuatro capítulos, una segunda con tres y, por último, el episodio final. De esa forma, se diferencia de las temporadas anteriores, puesto que antes se estrenaban todos los capítulos a la vez.

Ya están disponibles los primeros cuatro capítulos de Stranger Things 5 (Netflix) COURTESY OF NETFLIX

No es la primera vez que Netflix utiliza esta estrategia para el estreno de sus series originales. Así lo hizo también con la última temporada de The Crown, que se dividió en dos partes. También lo hizo con la tercera entrega de Bridgerton.

Qué día sale la segunda parte de la última temporada de Stranger Things

De acuerdo al cronograma de lanzamiento de los capítulos de Stranger Things 5 que adelantó Netflix, el volumen 2 se estrenará el jueves 25 de diciembre, que incluye tres capítulos más. A nivel mundial, estará disponible en la plataforma a partir de las a las 17 (hora del Pacífico). Esto significa que, por la diferencia horaria, en la Argentina se podrán ver a partir de las 22.

En tanto, el lanzamiento del episodio final será en ese mismo horario, pero una semana después: el miércoles 31 de diciembre. De esa forma, la última temporada de la serie cuenta con un total de ocho capítulos.

El final de Stranger Things se podrá ver a fin de año, donde se conocerá si se vencerá a Vecna o no (Netflix)

La elección de estas fechas estratégicas porque coincide con celebraciones con mucho peso, especialmente en Estados Unidos: Día de Acción de Gracias, Navidad y Víspera de Año Nuevo. De esa forma, se busca capitalizar la audiencia durante los feriados.

¿Qué se sabe de Stranger Things 5?

La última temporada de Stranger Things se sitúa en el otoño de 1987, un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial detalla que “Hawkins está conmocionado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna”.

Y continúa: “Sin embargo, el villano ha desaparecido. Para complicar la misión, el gobierno ha militarizado el pueblo y busca intensamente a Once, quien se ve obligada a esconderse nuevamente. La batalla final se acerca, y con ella, una oscuridad más poderosa que nunca, requiriendo que todo el grupo se una para terminar con la pesadilla".

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

En los primeros cuatro capítulos, se pudo ver que Will Byer y Holly Wheeler han tomado un rol mucho más protagónico y decisivo para el desarrollo de la serie. Además, se pudo saber qué ocurrió con el personaje de Max, quien quedó en un coma tras sufrir un ataque letal de Vecna.

Además de la vuelta de la gran parte del elenco original, se suman Nell Fisher como la versión adolescente de Holly Wheeler, Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Teniente Akers). También se suma Linda Hamilton, conocida por su participación en la saga Terminator, quien interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental que busca capturar a Once.

Una de las mayores sorpresas de la última temporada de Stranger Things es la incorporación de Nell Fisher como Holly Wheeler, hermana de Mike y Nancy Netflix

Millie Bobby Brown (Once) y Noah Schnapp (Will Byers) adelantaron en una entrevista exclusiva a LA NACION que la quinta y última temporada será “demencial, más grande y más oscura”. Brown afirmó que “todo es mucho más grande y dramático que en la temporada pasada”, y que Once ha ganado una fuerza interior clave para la batalla final. Por su parte, Schnapp aseguró que Will obtendrá respuestas sobre el Upside Down y su conexión.

Ambos coincidieron en que el equilibrio entre la épica aventura y el desarrollo de los personajes es la clave del éxito de la serie. La despedida de sus roles fue muy emotiva: Brown admitió que “no podía parar de llorar”.

El título de los capítulos de la última temporada de Stranger Things y su duración

Hasta el momento, solo se pudieron ver cuatro capítulos de Stranger Things 5. A continuación, sus títulos y su tiempo de duración:

The Crawl (El Rastreo): 71 minutos

(El Rastreo): 71 minutos The Vanishing Of Holly Wheeler (La desaparición de Holly Wheeler): 57 minutos

(La desaparición de Holly Wheeler): 57 minutos The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow): 69 minutos

(La Trampa de Turnbow): 69 minutos Sorcerer (Hechicero): 86 minutos

Los títulos y la duración de los capítulos restantes de Strager Things 5 NETFLIX

En tanto, ya se conocen los nombres de los episodios faltantes y cuánto dura cada uno de ellos: