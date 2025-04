La respuesta de Alfredo Leuco por el ataque de Milei, que lo trató de “imbécil”

Tras un nuevo ataque del presidente Javier Milei a periodistas, entre ellos los columnistas de LA NACION Jorge Fernández Díaz y Carlos Pagni, el conductor de LN+ Alfredo Leuco -también blanco de la agresión del libertario- respondió en su programa. En el pase con Esteban Trebuq, el periodista aseguró que estos dichos le hacen daño a la investidura presidencial y al propio Milei.

“Trato de no victimizarme frente a este tipo de situaciones. He pasado esto infinidad de veces durante varios de los gobiernos, como en el kirchnerismo, menemismo y en este gobierno no es la primera vez”, introdujo el conductor en su programa, el Diario de Leuco, que se emite los martes de 22 a 23 por LN+.

En ese contexto, afirmó que “la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas” sino de “todos los ciudadanos” al tener “variedad de información y opinión, con respeto y dentro de la ley”. En segundo lugar, Leuco expresó: “Me da lástima el Presidente porque le hace muy mal a él, se perjudica a sí mismo. Es un tiro en los pies que se pega. Está ganando el partido 5 a 0, le está yendo muy bien en lo económico, han sido bien recibidas sus medidas, hay una esperanza renovada en la sociedad en esta nueva etapa”.

Y preguntó: “¿Cuál es el objetivo de meter ruido atacando a opositores, economistas, periodistas independientes como es mi caso?“ En medio del pase, Leuco aseguró que sus críticas a la administración libertaria “son muy suaves y apenas tibias” ya que no ha “dicho cosas muy duras” hacia Milei.

“Aun así, si lo hubiese hecho, se hace daño a sí mismo. El Gobierno tiene muchos aciertos y uno de los errores es esta mirada conspirativa de ver enemigos por todos lados y la mayoría son errores no forzados. Es una lástima porque si el Presidente no tomara estos temas poniéndolos en el escenario principal, estaría en debate sólo el escenario económico, que es lo que muchos están recibiendo con satisfacción”, expresó el conductor.

En tanto, siempre en esa misma línea, dijo que las duras palabras de Milei, quien trató a Leuco de “imbécil” por haberlo criticado por no haberse podido reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su última visita a ese país no le “afecta personalmente”. “No me victimizo, pero me preocupa por el propio Presidente porque al final de la historia le hace mal a él, corta demasiado grueso y tiene una mirada demasiado conspirativa”, insistió.

Descargo de Alfredo Leuco tras los ataques de Milei

A modo de cierre, Leuco completó: “Tenemos derecho a equivocarnos y él también, pero parte de la democracia es este juego de ida y vuelta que se hace con consensos pero también con disensos para enriquecer la mirada y la conversación pública. Sepan que hay gente que piensa distinto en determinados temas. La democracia tiene esa maravilla, es el mejor de los malos sistemas. Siempre hay que cuidar la investidura presidencial. Ojalá tome consciencia de que le hace mal a su propia investidura”.

La agresión a periodistas

En una extensa charla con el canal de streaming Neura el lunes, el libertario cargó contra varios periodistas, entre ellos Leuco y algunos columnistas de este diario. “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela", dijo.

Luego, continuó: “Entonces, vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

El ataque de Milei a todos los que lo criticaron

Fue tras eso que atacó a Leuco. “Hace cinco años que me pegan todo el tiempo. Ya sé cómo funciona. Dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito: para [Alfredo] Leuco, Pagni, Fernández Díaz, que decían ‘se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo’. Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado, Trump tenía que salir a las 14 y salió a las 18. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto; llegó a Mar-a-lago a las 22:50. Estos imbéciles diciendo que fui a buscar una foto y no la conseguí. Eso era lo importante y estos imbéciles, con déficit de coeficiente intelectual, diciendo ‘la foto, la foto, la foto’”, criticó el Presidente, que ya fue cuestionado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

LA NACION