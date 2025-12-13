Una por una: las series y películas que desembarcarán en Netflix los primeros días de 2026

Un nuevo año comienza y para Netflix eso solo significa una cosa: la renovación de gran parte de su catálogo. El 2026 llega al gigante del streaming cargado de un balance perfecto entre la novedad y el esperado regreso de clásicos infaltables. Desde series con nuevas temporadas, hasta el desembarco de producciones originales que prometen convertirse en los nuevos hits internacionales.

En ese sentido es que te contamos cuáles son las producciones que se vienen en enero para que además de agregarla a tu lista de pendientes, agendes las fechas para maratonear sin culpa desde la comodidad de tu hogar.

Las series que llegan a Netflix en enero 2026

1. El tiempo de las moscas (2026)

Drama. Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les tendieron una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

El tiempo de las moscas se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

El tiempo de las moscas, tráiler oficial

2. The Good Doctor (2017)

Drama. Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

The Good Doctor se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

The good doctor, tráiler primera temporada

3. En fuga (2026)

Suspenso/Drama. Simon lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simon se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo.

En fuga se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

En fuga, tráiler oficial

4. Amor de oficina (2026)

Comedia/Romance. Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior... pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

Amor de oficina se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

Amor de oficina, tráiler oficial

5. Sin cerrojos: un experimento carcelario, temporada 2 (2026)

Drama. En este impactante reality, el sheriff de un centro de detención de Arizona realiza un osado experimento social para dar más autonomía a los internos.

Sin cerrojos: un experimento carcelario tendrá su temporada 2 en Netflix a partir del 7 de enero de 2026.

Sin cerrojos: Un experimento carcelario 2, tráiler oficial

6. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.

Él y ella se podrá ver en Netflix a partir del 8 de enero de 2026.

Él y ella, tráiler oficial

7. Machos alfa 4 (2026)

Comedia. Las tribulaciones de la masculinidad en la era moderna continúan, mientras cuatro amigos lidian con la paternidad, la fe, el amor de IA y la búsqueda de una cueva de libertad.

La cuarta temporada de Machos alfa estará disponible en Netflix a partir del 9 de enero de 2026.

Machos alfa temporada 4, tráiler oficial

8. El novio 2 (2026)

Romance. En la nevada Hokkaido, surgen nuevos romances y amistades cuando un grupo de hombres lidia con el primer amor, los amores no correspondidos y los sentimientos congelados.

El novio 2 se podrá ver en Netflix a partir del 13 de enero de 2026.

El novio, tráiler

9. Agatha Christie: las siete esferas (2026)

Suspenso. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente-mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen “Bundle” Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa.

Agatha Christie: las siete esferas se podrá ver en Netflix a partir del 15 de enero de 2026.

Agatha Christie: las siete esferas

10. El falsario (2025)

Drama. Roma, años setenta. Cuando Toni llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran artista. Pero su hambre de vida, de destino y quizá incluso de Historia le llevarán a convertirse en el más grande de los falsificadores.

El falsario se puede ver en Netflix a partir del 23 de enero de 2026.

El falsario, tráiler oficial

11. Bridgerton 4 (2026)

Romance. La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

La parte 1 de la cuarta temporada de Bridgerton se podrá ver en Netflix el 29 de enero de 2026; mientras que la 2 el 26 de febrero de 2026.

Bridgerton temporada 4, tráiler oficial

12. La reina del flow 3 (2026)

Drama. En estos años de paz, el amor, la música y la familia mantuvieron ocupados a Yeimy y a Charly. Pero un evento devastador podría destruirlo todo.

La reina del flow 3 estará disponible en Netflix el 31 de enero de 2026.

La reina del flow 3, tráiler oficial

Las películas que llegan a Netflix en enero 2026

1. Legalmente rubia (2001)

Comedia/Romance. La reina del colegio afirma que triunfará aún sin su exnovio al ingresar en la escuela de leyes de Harvard. Duración: 1 h 36 min.

Legalmente rubia se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

Legalmente rubia, tráiler

2. Legalmente rubia 2 (2003)

Comedia/Romance. La abogada de Boston, Elle Woods, pierde su empleo y va a Washington D. C. para abogar por los derechos de los animales. Duración: 1 h 35 min.

Legalmente rubia 2 se podrá ver en Netflix a partir del 1 de enero de 2026.

Legalmente rubia 2, tráiler oficial

3. Escuela de rock (2003)

Comedia/Drama. Despedido por su banda y en problemas económicos, un guitarrista desempleado se hace pasar por maestro en una escuela. Duración: 1 h 48 min.

Escuela de rock se podrá ver en Netflix a partir del 2 de enero de 2026.

Escuela de rock, tráiler oficial

4. Oppenheimer (2023)

Suspenso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves designa al físico J. Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que está desarrollando el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica. Duración: 3 h.

Oppenheimer estará disponible en Netflix a partir del 7 de enero de 2026.

Oppenheimer, Tráiler Oficial - Subtitulado

5. Gente que conocemos en vacaciones (2026)

Comedia/Romance. Tras una década siendo grandes amigos y compañeros de viaje, Poppy, un espíritu libre, y Alex, amante de la rutina, se preguntan si podrían ser la pareja perfecta. Duración: 2 h.

Gente que conocemos en vacaciones estará disponible en Netflix a partir del 9 de enero.

Gente que conocemos en vacaciones, tráiler oficial

6. Colección James Bond

007 contra Goldfinger

007: El satánico Dr. No

007: Casino Royale

007: Solo para tus ojos

007: La espía que me amó

007: El mundo no basta

007: Octopussy contra las chicas mortales

007: Al servicio de Su Majestad

007: GoldenEye

007: Solo se vive dos veces

007: En la mira de los asesinos

007: Licencia para matar

007: Su nombre es peligro

007: El hombre del revólver de oro

007: Spectre

007: El mañana nunca muere

007: Operación Trueno

007: Misión espacial

007: Desde Rusia con amor

007: Quantum

007: Otro día para morir

007: Vive y deja morir

007 Operación Skyfall

007: Los diamantes son eternos

007: Sin tiempo para morir

007: Nunca digas nunca jamás

La colección con las 26 películas de James Bond se podrá ver en Netflix a partir del 15 de enero de 2026.

7. El botín (2026)

Suspenso/Crimen. Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar. Duración: 2 h 20 min.

El botín estará disponible en Netflix a partir del 16 de enero de 2026.

El botín, tráiler oficial

8. Bastardos sin gloria (2009)

Bélico/Acción. En Francia, durante la ocupación nazi, un grupo de soldados estadounidenses planean un ataque contra altos mandos del Tercer Reich en el estreno de una película de propaganda. Duración: 2 h 33 min.

Bastardo sin gloria estará disponible en Netflix el 19 de enero de 2026.

Bastardos sin gloria, tráiler

9. Mamá por encargo (2008)

Comedia/Romance. Kate se entera de que es estéril y contrata a la inmadura Angie para que sea su sustituta, lo que provoca hilaridad mientras ambas mujeres se preparan para la maternidad. Duración: 1 h 39 min.

Mamá por encargo se podrá ver en Netflix el 22 de enero de 2026.

Mamá por encargo, tráiler

10. La pantera rosa (2006)

Comedia/Misterio. El inspector Clouseau investiga el asesinato de un reconocido entrenador de fútbol y persigue al audaz villano que escapó con el diamante Pantera Rosa. Duración: 1 h 33 min.

La pantera rosa estará disponible en Netflix a partir del 23 de enero de 2026.

La pantera rosa, tráiler

11. La Pantera Rosa 2 (2006)

Comedia/Misterio. El despistado inspector Jacques Clouseau se une a un equipo de detectives igual de ineptos para atrapar al Tornado, un ladrón experto que saquea invaluables artefactos. Duración: 1 h 32 min.

La pantera rosa 2 estará disponible en Netflix a partir del 23 de enero 2026.

La pantera rosa 2, tráiler oficial

12. Perdidos en Tokio (2003)

Romance/Comedia. Dos solitarios turistas -la esposa ignorada de un fotógrafo y una estrella de cine en su ocaso- encuentran consuelo haciéndose compañía el uno al otro en la bulliciosa Tokio. Duración: 1 h 41 min.

Perdidos en Tokio se podrá ver en Netflix a partir del 29 de enero de 2026.