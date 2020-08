Nicole Neumann contó que su empleada doméstica vive con ella

Luego de que Nicole Neumann confirmara que dio positivo en el test de Covid-19, se conoció cómo se contagió. La expareja de Fabián Cubero, que viene extremando los recaudos para prevenir el contagio de la enfermedad en su casa, contó que no presenta síntomas por el momento y que se hisopó al cuarto día de haber estado en contacto estrecho con la empleada que trabaja en su casa, que resultó estar contagiada.

"Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato. Me alarmé y le pedí que se quede encerrada en su cuarto hasta hacerse testeo. Le dio positivo, y por supuesto que los convivientes tenemos que hacer cuarentena preventiva. Yo me hisopé pero mis hijas no, porque los chicos asintomáticos no se hisopan. Y me dio positivo", explicó en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), programa en el que es panelista.

Al ser consultada sobre el estado de salud de la mujer que trabaja en su casa, Neumann aseguró que también está con síntomas leves, y que por el momento permanece en un centro de aislamiento. "Ella vive en mi casa y fin de semana por medio se iba a su casa, con su familia. En el momento de la pandemia le dije si quería quedarse o irse porque no podía andar yendo y viniendo. Y decidió quedarse, más que nada por el tema de la edad", aseguró.

Si bien, según la modelo, la empleada está trabajando por decisión propia, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense no existe ninguna habilitación para las tareas del personal de casas particulares, más allá de la referida al cuidado de personas y siempre que quien trabaja no sea mayor de 60 años ni esté dentro de los grupos de riesgo por condiciones de salud ya existentes.