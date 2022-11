escuchar

Amalia Granata lleva muchos años dentro del mundo del entretenimiento y, aunque recientemente dio un salto hacia la política, aún conserva los vínculos que logró gestar dentro de la farándula. Es por eso que tiene una gran relación, no solo con Ángel de Brito, sino también con la mayoría de las angelitas y esto quedó evidenciado en el móvil que protagonizó en la noche del viernes, en el que toda formalidad quedó de lado para dar paso a una entrevista tan descontracturada como interrumpida.

Amalia Granata protagonizó un caótico móvil con LAM: calores, saltos a la pileta e interrupciones inesperadas

Tanto de Brito como Granata estarán como invitados en La noche de Mirtha (eltrece) y como el programa se graba por adelantado, estuvieron gran parte del viernes juntos en el set. Fue allí donde pactaron una entrevista y, horas después, la diputada de Santa Fe recibió al movilero de LAM (América) en su casa para hablar sobre diversas temáticas. Lo que nunca se imaginó fue el caos en el que se iba a desarrollar la charla.

Luego de debatir brevemente sobre lo que sucederá el sábado en la mesa encabezada por Mirtha Legrand, Granata se refirió a los problemas de salud que comenzó a atravesar desde que se introdujo en el mundo de la política. Recordó la cirugía en la que casi muere debido a un pico de estrés y aseguró que ser convirtió en una persona que va de médico en médico sin parar.

El hijo de Amalia Granata se tiró a la pileta en medio de un móvil captura de video

Asimismo, remarcó que cree que comenzó una menopausia temprana y se dispuso a relatar los diversos episodios de “calores” que sufrió en los últimos días. Fue en ese momento en el que comenzaron las interrupciones, ya que su hijo menor -Roque, quien tiene apenas cinco años- empezó a pararse en frente de la cámara bloqueando a su mamá, que se vio obligada a correrlo en repetidas ocasiones para poder continuar con su relato.

A pesar de que el niño no cedía, ella hizo lo posible por continuar como si nada pasara, pero apareció otro obstáculo: los ya mencionados “calores”. Así, mientras el conductor y las angelitas debatían en el estudio, empezó a abanicarse con fervor y quedó en evidencia que no se sentía del todo bien. Tal fue el caso, que el mismo de Brito bromeó con que sería la primera vez que la ex Gran Hermano se desmayaría en cámara.

La nota de Amalia Granata con LAM terminó con toda la familia incluida captura de video

Finalmente, las risas estallaron cuando, mientras hablaban sobre el estrés que tiene últimamente, Amalia se mostró distraída y empezó a pedir una toalla a quien estaba detrás de la cámara. Aunque todos creyeron que era para ella, el camarógrafo enfocó a su hijo quien, aprovechando que su madre estaba ocupada, se metió a la pileta completamente vestido. Según intentó explicar, fue para sacar algo del agua.

Divertida y ya completamente rendida, la política decidió continuar con la nota y terminó recibiendo ayuda de Santiago Sposato, el periodista de LAM encargado de los móviles, quien se encargó de envolver al niño con toallón blanco. “No puedo más, te juro”, expresó, agotada. Sin embargo, la charla continuó un rato más e incluso Ángel se detuvo a dialogar con Uma, la hija mayor, y la entrevista se transformó en una cómica escena familiar.

LA NACION