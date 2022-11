Cecilia Insignia mostró los repudiables insultos que recibió en las redes y su respuesta fue contundente

escuchar

En las últimas horas, la periodista de TN y eltrece, Cecilia Insginia utilizó sus redes sociales para enviarles una tajante respuesta a todos los usuarios que le enviaron comentarios y mensajes negativos a través de Instagram.

En la actualidad, las redes sociales son una parte esencial en la vida de millones de personas alrededor del mundo y, a pesar de que cuentan con una extensa lista de ventajas, también tienen una serie de aspectos negativos. Quizás uno de los más prominentes es el hecho de que, protegidos por el anonimato, muchos usuarios las utilizan para enviar mensajes negativos, críticas y burlas a otros.

Esta tendencia aumenta cuando se trata de figuras públicas, influencers o cualquier persona con una gran cantidad de seguidores. La mayoría opta por ignorar a los llamados haters, otros deciden eliminar comentarios y bloquear personas, pero algunos salen a responder. Y este fue el caso de Cecilia Insignia.

El descargo de Cecilia Insignia tras las críticas que recibió en las redes

Cansada de leer comentarios negativos que apuntaban a su cuerpo, la periodista se animó a compartir una foto en donde se la ve muy sonriente y, a modo de descripción, le sumó un escrito en donde reflexionó sobre la agresión que recibe día a día a través de la plataforma.

“‘Tenés una dentadura horrible, cerrá la boca’, ‘gorda pedorra’, ‘largá los postres’, ‘con amor, pero escondé los brazos que en las fotos quedan mal’, ‘cuántas canas tenés, teñite ya’, ‘qué tetas, mamita’, ‘gordinflona incomible’”, escribió, como introducción, recopilando algunos de los insultos que le enviaron.

El descargo de Cecilia Insignia tras recibir comentarios negativos instagram @ceciliainsinga

“Son solo algunos de los comentarios que recibí en los últimos días en el feed y por mensajes privados relacionados a mi aspecto físico. Trato de leer y contestar todo lo que puedo aunque a veces no llego o no quiero ver estas cosas”, continuó.

Y agregó: “¿Puede haber gente que en este siglo todavía no entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno? A vos amiga porque en general opina sobre el cuerpo femenino que no encuadra en lo hegemónico, te digo y me digo ‘sos potra, tenés un cuerpo sano, cuidalo, mimalo y nunca permitas que nadie absolutamente influya en ninguna decisión sobre tu cuerpo’”.

Asimismo, remarcó: “Tomá agua y hacé ejercicio por salud, no para encajar en una sociedad que todavía no entendió por dónde va la cosa... Se viene el verano y sé que para muchas es la peor época porque el calor hace que se vea lo que a veces por pudor ocultás… que no te importe la mirada ajena… que podamos transformar y transformarnos en el amor hacia lo que somos”.

Finalmente, se despidió de sus más de 105 mil seguidores con un último recordatorio. “Te deseo mucho amor para combatir a los odiadores seriales y que la mirada no te afecte. Te lo recuerdo: sos potra porque sos vos y sos única, querete fuerte”, firmó la esposa de Diego Brancatelli.

Cecilia Insignia utilizó sus redes sociales para hablar sobre los comentarios negativos que recibió en Instagram instagram @ceciliainsinga

La publicación superó los 7 mil Me Gusta y la sección de comentarios se llenó de admiración y agradecimiento hacia el mensaje que transmitió. Poco después, decidió mostrarse en sus Historias para dar las gracias por el apoyo.

“Es importante hablar de estos temas y cuántas de ustedes se sienten (identificadas) y han recibido muchos mensajes así a lo largo de toda su vida.... Me parece muy bueno poner en palabras y hablar de estos temas todo el tiempo y ojalá algún día se termine”, expresó, dando por terminado el tema.

LA NACION