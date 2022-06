Amalia Granata contó el dramático momento que vivió tras una cirugía: “No podían despertarme”

Amalia Granata volvió a aparecer en los medios tras un pequeño periodo de ausencia. Acostumbrada a que los flashes la apunten por sus declaraciones polémicas o por algún discurso referido a la política, debido a que ella es diputada por la provincia de Santa Fe, la modelo sorprendió al aire por Radio Mitre, en el programa Polino Auténtico que conduce Marcelo Polino, sobre una compleja situación de salud que atravesó. A la hora de referirse a ello, la modelo contó sobre la existencia de un granuloma que tenía en su cuerpo y por ende, requería una intervención quirúrgica para extirparlo.

Amalia Granata en una de sus participaciones en la Cámara de Diputados

En su relato, Granata dio a entender que una simple cirugía se transformó en una pesadilla, a tal punto de estar intubada con oxígeno para reanimarla. “Tenía un granuloma y (los médicos) me dijeron que era fácil de sacar. Ahí yo ya le comenté al médico que cuando me habían dado anestesia por una muela me había descompuesto, por lo que, por suerte, me dijo de hacerlo en un sanatorio y no en el consultorio. Me hice todos los análisis prequirúrgicos y me salió todo bien, pero, en síntesis, cuando terminó la intervención no me podía despertar”.

Si bien la intervención quirúrgica no revestía complicaciones desde el vamos, la modelo comenzó a tener complicaciones a la hora de poder despertarse y cortar el efecto anestésico: “Yo les digo que sí escuchaba todo lo que estaba pasando, sentía los cachetazos que me daban, las corridas, pero no me podía despertar y no podía respirar. Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía”.

Lo que era una simple extirpación de un granuloma, se convirtió en un problema aún mayor con los efectos secundarios. Ante la atenta mirada de Polino y sus panelistas, Granata continuó explayándose sobre el angustioso percance: “En un momento me sentí tan mal, tenía el cuerpo helado, no podía respirar así que le dije a Dios: ‘llevame o salvame’. De repente, pude empezar a balbucear y lloré mucho. Me dijeron que todo lo que me pasó es porque tengo mucho estrés”.

En esa misma línea, una vez alojada en su domicilio, el trauma continuó rondando en su mente: “Cuando me fui a mi casa no me quería dormir porque tenía miedo de no despertarme”.

En términos clínicos, un granuloma es una masa, con forma esférica, que se forma cuando el sistema inmunológico de una persona quiere aislar sustancias extrañas que ha sido incapaz de eliminar. Otro de los significados marca que es un tipo de inflamación que puede decantar en una amplia variedad de enfermedades.

Por último, la mamá de Uma, explicó que ya tuvo antecedentes en cuanto a una reacción del cuerpo por estrés y que confundió los síntomas con los relacionados al coronavirus: “Lo qué pasa es que yo no lo quise contar antes, pero en el verano ya me había venido una semana antes de vacaciones porque un día sentí que no podía respirar, pensé que tenía Covid pero no, me dieron un ansiolítico, así que es estrés”.