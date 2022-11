Coldplay: Dakota Johnson tuvo un inesperado gesto durante el último show en River

escuchar

Finalmente, y tras llenar 10 veces el Estadio Monumental, Coldplay se despidió de la Argentina, su casa durante las últimas dos semanas. Noche tras noche, fueron cientos de miles los fanáticos que compartieron fotos y videos de los mejores momentos del show y los pusieron en circulación en las redes sociales. Pero, sin dudas, algunos de los que más llamaron la atención fueron los que mostraron a la actriz Dakota Johnson, pareja de Chris Martin, entre el público durante las fechas más recientes. La función de despedida no fue la excepción, y una vez más disfrutó como una verdadera fan. Sin embargo, fue un pequeño gesto que tuvo el que se llevó todas las miradas.

Días atrás, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey pisó suelo argentino para acompañar a su pareja durante la gira y, como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida. Tras hacer un poco de turismo en San Telmo, donde compró vino orgánico y se sacó fotos con la dueña del local, disfrutó del recital en River Plate y los fanáticos enloquecieron al verla. El martes por la noche, día en el que Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion le decían adiós a Buenos Aires, también dijo presente y conmovió a todos mientras sonaba “Fix you”, uno de los temas favoritos del público.

Dakota Johnson en el último show de Coldplay en Buenos Aires

En un video que compartió la cuenta de Twitter @dakotaj_updates se pudo ver a la hija de Melanie Griffith y Don Johnson balanceándose de un lado a otro con una bebé en brazos. La pequeña tenía auriculares para protegerse de los ruidos fuertes y sostenía un vaso de plástico. Por su parte, la actriz la entretenía moviendo las manos mientras de fondo se escuchaba la voz de Chris Martin y los gritos del público.

En las imágenes se la pudo ver con otro look que causó sensación. Un buzo oversize rojo con accesorios y el cabello recogido en un rodete. El pequeño gesto que tuvo con la pequeña en brazos no pasó inadvertido y rápidamente aparecieron más videos del momento desde distintos ángulos. A su vez, los fanáticos no pudieron evitar emocionarse, y pensar en qué le deparará a la actriz y al cantante como pareja, en el futuro.

El tierno momento entre Chris Martin y Dakota Johnson durante el show de Coldplay

Si bien la pareja pasó los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires e incluso Dakota estuvo en el Estadio Monumental mientras tocaba la banda, el público no pudo lograr captarlos físicamente juntos. No obstante, el sueño se cumplió en el show de despedida y fue el broche de oro para despedir la visita. En un video que subió la cuenta de Twitter @planetacoldplay quedó registrado el tierno momento que compartieron.

El romántico momento que vivieron Chris Martin y Dakota Johnson en River

En uno de los clips que se difundieron en las redes, se pudo ver el momento en el que, casi al final del show, Martin caminaba por un pasillo entre el público, cuando frenó su marcha inesperadamente. La cuestión fue que no paró en cualquier lugar, sino que lo hizo delante de la carpa en la que estaba su pareja. A unos metros de distancia, con la guitarra colgada y mientras tocaba los primeros acordes de su próximo tema, Chris le tiró besos a su novia. Desde el lugar donde se grabó se pudo ver a Dakota responder al gesto de la misma manera. Con una sonrisa en el rostro, el cantante reanudó su marcha mientras el público gritaba efusivamente.

