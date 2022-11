escuchar

A diez días de que comience el Mundial, son muchas las celebridades y grandes figuras del mundo del fútbol que emprendieron su viaje con destino a Qatar. Lentamente, el país en donde tendrá lugar uno de los eventos más grandes del mundo del deporte se llenó de argentinos. Durante la noche del jueves, algunos de los integrantes de la familia Maradona hicieron lo propio y, entre ellos, llamó la atención la presencia de Daniel Osvaldo, quien ya no es pareja de Gianinna. Sin embargo, cuando desde LAM (América) quisieron hacerle un par de preguntas al respecto, él les dio una agresiva respuesta.

El violento exabrupto de Daniel Osvaldo contra un notero de LAM en pleno aeropuerto: “Tomátelas”

Dentro del ambiente del fútbol, Daniel Osvaldo es conocido por sus inicios en las inferiores de Huracán y por haberse destacado como delantero en clubes como Boca, Juventus y el Inter de Milán. Pero, fuera del deporte, es famoso por haber protagonizado múltiples escándalos amorosos y por su poca paciencia al momento de interactuar con la prensa.

Aunque es sabido que el ex de Jimena Barón no es propenso a detenerse a dar entrevistas, desde los ciclos de la farándula no dejan de intentar y, en las últimas horas, esto desencadenó en un agresivo cruce con un movilero del magazine conducido por Ángel de Brito.

Daniel Osvaldo confirmó la separación con Gianinna Maradona.

Santiago Sposato -periodista de LAM-, se presentó en Ezeiza con el fin de interceptar a algunas de los múltiples famosos que están yendo hacia el Medio Oriente de cara al Mundial. Su mirada estaba puesta especialmente en la familia del Diego, como sus hermanas y Verónica Ojeda, quienes decidieron viajar todos el mismo día.

Aunque no tuvo demasiada suerte con ninguno de ellos, intentó hablar con Daniel Osvaldo, quien a pesar de estar separado de Gianinna Maradona, coincidió el grupo familiar. No obstante, fiel a su costumbre, le hizo un desplante que indignó a todos los presentes en el estudio.

“Daniel, buenas noches, ¿viajás al homenaje a Diego? ¿Vas a Roma?”, preguntó Sposato, mientras su entrevistado lo evitaba deliberadamente. Sin rendirse, le siguió los pasos, hasta que se vio impedido porque Osvaldo le puso el brazo sobre el pecho para detenerlo mientras le pedía que no lo siguiera.

Daniel Osvaldo estalló contra LAM en plena entrevista captura de video

Cuando el periodista le reclamó que no lo empuje, este contestó secamente: “No te empujé, te puse el brazo. No me sigas. Laburas para alguien que no me cae bien, chau”. Una vez más, su interlocutor intentó hacerle una segunda pregunta, y una vez más estalló en su contra. “Ya me lo preguntaste y te dije que no. Tomátelas”, disparó. Con esa tajante frase, se dio media vuelta y siguió con su camino.

Luego de meses de rumores de separación y un supuesto casamiento secreto, Osvaldo confirmó su separación de la hija del Diez. Esto lo hizo a través de sus redes sociales con un comunicado tan corto como conciso. “Antes de que se inventen mil historias, se la hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió en sus Historias de Instagram.

El tatuaje que se hizo Daniel Osvaldo tras su separación de Gianinna Maradona

La confusión volvió a reinar entre sus fans cuando, ya separado, mostró un tatuaje que se hizo en honor al astro del fútbol en donde también incluyó a su hija, su actual expareja. Por el momento, no parece para nada dispuesto a esclarecer el asunto.

