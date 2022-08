Ámbar de Benedictis impone tendencia en sus vacaciones: los cancheros looks de la hija de Juana Viale

Ámbar de Benedictis creció resguardada de la prensa, por decisión de su madre Juana Viale y su padre, Juan de Benedictis. Sin embargo, la ahora adolescente de 19 cobró notoriedad en sus últimas apariciones públicas: al visitar a su bisabuela Mirtha Legrand y a la actriz en el ciclo televisivo que hasta hace unos meses conducían en eltrece o acompañar a su familia a la gala de los Martín Fierro. A su vez, la joven se encuentra en Europa junto a la protagonista de la obra teatral “El ardor” y, pese a que conserva el bajo perfil, se animó a mostrar en sus redes algunos de sus cancheros looks.

Las últimas semanas fueron de relax para Ámbar, que desde hace más de un año se encuentra instalada en París donde eligió estudiar cine, luego de terminar su educación secundaria. Como bien refleja su cuenta de Instagram, se encuentra vacaciones junto a su madre, sus hermanos Silvestre y Alí Valenzuela, y sus tíos Nacho Viale y Rocco Gastaldi. El paradisíaco lugar que eligió la familia fueron las Islas Baleares, ubicadas en al este de España, donde buscan disfrutar del verano europeo.

Ámbar y Juana sorprenden con su parecido (Foto Instagram @ambardebenedictis)

Desde las paradisíacas playas, Ámbar mostró en las redes cómo estuvieron compuestos sus días, a pura diversión y compañerismo con su familia. La joven no dudó en mostrarse de paseo por los distintos rincones de aquel llamativo poblado, y sus looks no pasaron desapercibidos, al combinar la comodidad y frescura con las tendencias que se imponen en esta temporada de verano en el Viejo Continente.

La joven muestra sus looks veraniegos mediante las redes sociales (Foto Instagram @ambardebenedictis)

La pollera a tablas, al estilo tenista, es una de las prendas más elegidas por las jóvenes influencers. La cantante del momento, Emilia Mernes, la usa como el básico de la mayoría de sus looks, tanto arriba como abajo del escenario. Por su parte, la bisnieta de Mirtha Legrand se mostró en diversas ocasiones con esta mini en color blanco. Para la playa, la combinó con una malla enteriza con recortes de color naranja -el tono que se impone entre las europeas, con ejemplos como Antonela Roccuzzo- y zapatillas blancas.

La joven posa en redes sociales (Foto Instagram @ambardebenedictis)

Con la misma prenda reconvirtió su look para salir de paseo, y la combinó con una blusa tejida en color verde militar, con espalda al descubierto. Para el calzado, Ámbar volvió a elegir el confort y la comodidad que brindan las zapatillas. En otra oportunidad, la joven se tomó unas selfies frente al espejo con la pollera, pero esta vez en la parte superior eligió usar una musculosa básica.

En blanco y negro, Ámbar muestra sus looks (Foto Instagram @ambardebenedictis)

Más allá de esta prenda, que se nota que es una de las favoritas de la hija mayor de Juana Viale, la estudiante continuó posteando fotos de sus outfits veraniegos compuestos por ropas con colores muy llamativos, como un suéter tejido a rayas en colores turquesa y amarillo, que combinó con un pantalón de jogging gris melange. En otra de sus fotos, Ámbar se mostró con un clásico vestido de algodón blanco, que usó con sandalias negras.

Ámbar disfruta de sus vacaciones en Europa (Foto Instagram @ambardebenedictis)

Los looks elegidos por la nieta de Marcela Tinayre no fueron lo único que llamó la atención de sus seguidores, también lo hizo el cuidado que le pone a la conformación de su estilo. En la primera parte de su viaje, Ámbar cambió su cabello, con un flequillo recto que lució orgullosa con su larga cabellera castaña. Conforme pasaron los días, la joven cambió totalmente el aspecto de su pelo al realizarle las clásicas trenzas de playa, que brindan comodidad para enfrentar el clima caluroso.