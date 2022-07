Tomás Fonzi recordó el insólito papelón que protagonizó cuando salía con Juana Viale y conoció a Mirtha Legrand

Tomás Fonzi y Juana Viale mantuvieron una relación amorosa de poco más de un año. Aunque pasaron casi dos décadas, algunos recuerdos nunca se borran y, invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe) el actor recordó una peculiar anécdota sobre cómo conoció a Mirtha Legrand.

Los artistas se conocieron durante el rodaje de la serie de televisión Costumbres argentinas, que se estrenó en enero de 2003 y contó con dos temporadas. La relación de Viale y Fonzi traspasaba las cámaras, ante la evidente química que existía entre ambos. Pero, un año después, se separaron.

Tomás Fonzi y Juana Viale se conocieron en 2003 durante el rodaje de 'Costumbres argentinas'. Captura de video

Tanto Viale como Fonzi rehicieron su vida sentimental. El actor está casado desde 2004 con la diseñadora Leticia Lombardi y tienen dos hijos en común, Violeta, de 12 años, y Teo de 6. Por su parte, la conductora ya era madre de Ámbar De Benedictis (19), fruto de su relación con Juan De Benedictis y, tras romper con Tomás, mantuvo una relación de nueve años, entre 2005 y 2014, con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, fruto de la cual nacieron Silvestre, de 14 años, Alí, de 9, y Ringo, que murió en el parto.

Hace más de 15 años de aquella discusión que detonó en la ruptura, pero es inevitable que se conserven recuerdos divertidos y bonitos. En PH, el actor se animó a revelar una peculiar anécdota de cuando estaba de novio con Viale y contó cómo conoció a su abuela, Mirtha Legrand.

Tomás Fonzi reveló la peculiar anécdota sobre cómo conoció a Mirtha Legrand.

En el juego en el que los participantes deben dar un paso al frente si se sienten identificados con la consigna, Andy Kusnetzoff propuso que avancen al Punto de encuentro “los que alguna vez recibieron ayuda de otro famoso”. Ante esta consigna, el conductor le preguntó a Fonzi: “¿Usted no tiene una anécdota de un sillón? Se quedó dormido y alguien le dijo...”, introdujo. Y añadió: “Es buena esa”.

Fonzi intentó evadir el momento y comenzó con una historia sobre Maradona: “Fue un intento de ayuda. Era verano del 98, caí a un boliche, ahí por los Arcos, debajo de un tren. Y en una mesa, Guillote [Coppola] y Diego [Maradona]. Guillote me dice: ‘Pibe, vos’, y me sentó entre él y Diego. Mucho sudor, estuve 5 minutos. Nunca nadie me habló”.

Pero después continuó con la historia del sillón que le pidió el presentador: “Pasó hace muchísimo tiempo, pero después conocí a Mirtha Legrand. Hubo una reunión en su casa. Yo estaba ahí y había trabajado mucho, fue un día largo. Era muy cachorro también, el hígado estaba...”.

Y prosiguió: “Me tomé dos whiskis y medio que me desmayé. Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana”. El resto de los invitados y el conductor exclamaron asombrados: “Pero, ¿nadie se dio cuenta de que estabas ahí, en el sillón?”.

ARCHIVO-. Juana Viale y Tomás Fonzi mantuvieron una relación de un año, en el que el actor conoció a su abuela, Mirtha Legrand. Gentileza StoryLab

Fonzi reveló: “Hubo un momento en que pasó la señora [Mirtha Legrand] y me hizo así con el dedo [señalando en el brazo], y me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Intentó traerme a la vida. Y yo junté mis petates y me fui”. Las risas del resto de los presentes fueron inevitables en el plató televisivo tras escuchar la anécdota con la conocida presentadora.

Salto en paracaídas

Además, durante el programa televisivo el actor reveló también un incidente en el que sintió mucho miedo. “Durante una época, era adepto a saltar de los aviones. En mi segundo o tercer salto, estábamos a 4 mil metros de altura y el tipo empezó a gritar: ‘¡No abre, no abre!’. Y yo, riéndome. Me dijo que iba a abrir el otro [el segundo paracaídas] y yo me seguía riendo. Pero, de repente, miro y veo el paracaídas hecho un nudo arriba. Y nosotros cayendo”, relató.

Y agregó: “De repente, hizo plof y se abrió. Vi a todo el mundo, los otros 15 saltadores, mucho más arriba de nosotros. Por suerte, no hizo falta abrir el segundo paracaídas. Cuando llegué al suelo y vi que todo el mundo tardaba más, ahí me cayó la ficha. Me bajó la presión e hiperventilé”.

Además, el actor apuntó que no repetiría ahora la experiencia: “Después salté de vuelta, quería terminar el curso. Pero ahora ya no saltaría”.