Amor en “100 argentinos dicen”: el romance entre una productora y un famoso actor

En una nueva jornada de 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi dio algunos indicios sobre un encuentro amoroso entre una de sus productoras y un reconocido actor.

Todo comenzó luego de que el conductor hiciera la presentación de las familias que participaban de su programa y se impresionara por la edad de uno de los participantes. Tras creer que parecía más chico, hizo un chiste con su productora Gise, cosa que le dio el pie para revelar un secreto.

“Estuviste con un actor muy joven, borrachines en el auto después de una fiesta de famosos”, advirtió Barassi mientras ella atinaba a reírse y decir “basta” tras bambalinas. “Es muy chiquito, lo conocemos en televisión desde muy niño siendo entrevistado”, indicó.

Programa de Dario Barassi

Luego, continuó dando algunas pistas sobre quién era el actor pero sin dar nombres. “Después se convirtió en actor. Es padre y si a mi me pinchás y adelgazás, me convertís en el novio de Gise”, completó, previo a decir que no iba a dar más detalles.

Mientras él hablaba, otra productora detrás de cámara dio una pista más de quién se trataba el actor misterioso. “¡Usa anteojos!”, exclamó desde lejos. Entre risas y sonrisas, Barassi continuó con su programa como si nada hubiera pasado mientras que la incógnita empezó a dar vueltas por las redes sociales.

LA NACION