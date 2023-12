escuchar

Manuel Urcera y Nicole Neumann se encuentran en su mejor momento. Luego del festejo del casamiento a principios de diciembre, la pareja viajó de luna de miel a Miami y allí disfrutaron de un merecido relax. Sin embargo, en el marco de las fiestas, retornaron a la Argentina, en donde recibieron este 25 de diciembre, de parte de sus seres queridos, el primer regalo para el bebé que viene en camino.

El deseo de Urcera de convertirse en padre es algo que le manifestó a Neumann desde el inicio de la relación. Si bien la modelo tuvo tres hijas con su anterior esposo, Fabián Cubero: Indiana, Allegra y Sienna, ahora llegó el turno de volver a ser madre de la mano del piloto. En medio de la dulce espera y como es tradición para la Navidad, recibieron un tierno regalo para los primeros días de su bebé.

Así es el primer regalo que recibió el matrimonio para su bebé (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Desde Instagram, Manu subió a las Stories una foto en donde dejó entrever una caja de madera con diferentes accesorios. Entre ellos, un suéter en tonalidad tinto claro, un conejo hecho a crochet, un cambiador con diseño de animales y un juguete de madera. Esta misma vino con una tarjeta en la que rezó una especial dedicatoria a ambos: “Bebé, primer regalo de los lelos”. Junto a ello, el piloto sumó, como reacción, un emoji de corazón y otra carita en símbolo de amor.

Aquella fue la antecesora de otra tierna postal desde el baño de su casa con Nicole. Allí hicieron pública la panza de embarazo y él escribió: “Esta dupla me tiene”, y colocó un emoji con ojos de corazones.

Nicole Neumann mostró cómo avanza u panza de embarazo a tres meses de gestación (Fuente: Instagram/@manurcera)

En la noche del 24 de diciembre, la pareja celebró la Navidad con la familia Urcera. Desde su perfil oficial, el piloto capturó una imagen grupal en la que hizo visible quienes estuvieron presente, entre ellos, sus padres. En esa postal, un gesto sobresalió por el resto y fue el instante en que le acarició la panza a Nicole. “Hermosos”; “Felicidades”; “Irradian amor”; “Bella familia” y “Que la vida siempre sea generosa con ustedes”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Todos los detalles sobre el embarazo de Nicole Neumann

La noticia sobre el embarazo de Nicole Neumann se dio a conocer horas antes del festejo que se llevó a cabo en la estancia rural Exaltación de la Cruz de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los rumores sobre su gestación iniciaron mucho antes del 8 de diciembre, a tal punto que no lo pudo ocultar más. Si bien en un momento se habló de un presunto tratamiento para poder tener un bebé, más tarde fue desmentida esa versión.

Nicole Neumann posó en Miami y enseñó su incipiente pancita de embarazo en su luna de miel (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Según contó Yanina Latorre desde LAM (América) días después de la fiesta, hacía tres meses que Neumann estaba embarazada y su objetivo fue dar la sorpresa durante la ceremonia religiosa. “Está de 12 semanas, las cumple este lunes. [por el 11 de diciembre]. Hace un año que está buscando un bebé (...) Me contó que se lo tuvo que blanquear a las chicas porque se empezó a sentir mal. Tuvo náuseas, tuvo que hacer reposo absoluto la semana pasada. La gente empezó a desconfiar porque no tomó alcohol en el civil y en la despedida de soltera. En un momento tuvo que dejar de mentir. Me dijo ‘por favor contalo el viernes a las 6 de la tarde después de que lo anuncie’”, relató la panelista.