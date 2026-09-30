Ana Oertlinger, ex de Daniel Osvaldo, sobre la internación del padre de su hijo: “Es muy incómodo, respetemos el momento”

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece bajo cuidados médicos tras su internación en terapia intensiva a causa de un derrame pleural. Ante la repercusión mediática, Ana Oertlinger, madre de su hijo Gianluca, apeló a las redes sociales para solicitar reserva sobre el episodio. Según publicó en X, la mujer pidió a los periodistas y productores el cese de los llamados y mensajes frecuentes sobre la situación de su ex.

“A periodistas y productores: por favor, les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar. Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”, sentenció Oertlinger en su perfil de X. Con este mensaje, la mujer intentó poner un límite a las consultas sobre el delicado cuadro clínico que atraviesa su expareja.

Ana Oertlinger decidió romper el silencio sobre el estado de salud del padre de su hijo Gianluca Captura X (@AnitaOertlinger)

En paralelo, la familia de Osvaldo emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a sus seguidores. Los allegados desmintieron de forma rotunda diversas versiones circulantes sobre la salud del exjugador de Boca Juniors. En el texto, aclararon que el músico se encuentra lúcido y negaron categóricamente que su internación guarde relación con el consumo de sustancias o con un estado de indigencia. Asimismo, rechazaron los rumores sobre una supuesta extirpación parcial de sus pulmones.

El comunicado publicado por la familia de Osvaldo en su cuenta de Instagram Instagram (@daniosvaldobv)

El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido entre el pulmón y la membrana que lo recubre, un proceso que sucede habitualmente como complicación tras una infección respiratoria. Aquí, el drenaje resulta necesario cuando el líquido se torna purulento, cuadro denominado empiema. El tratamiento médico integra antibióticos por vía intravenosa con el fin de evitar secuelas a largo plazo en el sistema respiratorio.

Osvaldo mantiene un vínculo con sus cuatro hijos Gianluca, Victoria, María Helena y Morrison Instagram (@daniosvaldobv)

Daniel Osvaldo ingresó al centro médico de Llavallol tras varios días de dolores persistentes. La evolución clínica determinará los próximos pasos terapéuticos mientras el paciente espera los resultados de los cultivos de laboratorio. El entorno familiar agradeció el profesionalismo del equipo de salud pública encargado de su atención y solicitó empatía ante la delicada coyuntura.

Por su parte, el hijo mayor del exfutbolista, Gianluca, mantiene su vínculo con el menor de los hermanos, Morrison, mientras su madre insiste en el pedido de privacidad absoluta para transitar este difícil presente familiar lejos del foco público.