Una de las secciones más picantes de Flor de equipo (Telefé) es “el cuestionario intragable”. Los invitados de Florencia Peña son sometidos a las preguntas más complicadas y jugadas y, de no querer contestarlas, tienen que comer alguno de los desagradables platos preparados por la producción. En ese sentido, con Charlotte Caniggia como invitada, Analía Franchín aprovechó una de esas consignas para rememorar una anécdota personal.

“¿Cometiste alguna vez un delito o infracción grave?”, le consultaron a la artista. “¿Manejaste alcoholizada alguna vez? ¿Cambiar una etiqueta en un shopping?”, arremetió Franchín ante la negativa de Caniggia.

“Analía es más tránsfuga de lo que creemos y se está delatando sola”, bromeó la conductora mientras miraba a su panelista. Con total soltura y sin ningún problema para contarlo, la subcampeona de MasterChef comentó: “Yo lo dije públicamente, a mi me echaron de Disney por robar”.

Analía Franchín recordó el día que la echaron de Disney por robar

“Me robe a dálmata, un muñequito. Me descubrieron cuando salía y le dije: ‘No hablo inglés, no te entiendo’. El personal de seguridad nos agarró a mi madre y a mí, no llevó a un cuarto, me dio vuelta la bolsa y estaba el dálmata. Tenía 20 años”, completó.

“Lo peor es que mi mamá empezó a decir: ‘¡Qué barbaridad! Por favor’. Le dan vuelta la cartera y estaban los otros 100 que quedaban”, agregó entre risas. Luego, confirmó que por un año tuvo prohibida la entrada al parque.

LA NACION