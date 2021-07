La inesperada opinión de Sabrina Rojas sobre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: “No creo que todo sea como se lo ve”

Minutos después de que Argentina gritara campeón en el Maracaná y se consagrara en la Copa América 2021, Lionel Messi (34) realizó ante los ojos del mundo una videollamada con Antonela Roccuzzo (33) y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Mientras las redes sociales se conmovieron ante el gesto amoroso del astro del fútbol, Sabrina Rojas (41) puso en duda que todo sea color de rosas en esa pareja.

Este jueves, Karina Mazzocco presentó en A la tarde (América TV) un informe en el que analizaban momentos recientes en los que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi intercambiaron gestos románticos, incluida la mencionada videollamada desde el mismísimo campo de juego y la efusiva recepción que la empresaria le dio al futbolista en el aeropuerto de Rosario.

Luego de finalizado el compacto, Sabrina Rojas sorprendió con su opinión sobre la pareja. Recientemente separada de Luciano Castro, la panelista sostuvo que no todo es como ambos muestran en las redes sociales.

“El amor de Messi y Antonela Roccuzzo. ¿Todo el mundo quiere a esa pareja? Esos besos hablan de que ahí hay un fuego sagrado”, comenzó su análisis Mazzoco después de ver el informe. En la misma línea, Flor de la V opinó que el hecho de que se conozcan desde la infancia es otro punto a destacar.

Lejos del punto de vista de sus compañeras de programa, Rojas tomó la palabra y relativizó que la relación entre Roccuzzo y Messi fuera un cuento de hadas.

“No sabemos si el amor es tan ideal. A la vista, es una pareja que me encanta, él la respeta un montón, pero deben tener mil cosas, dolores de cabeza entre la pareja, porque son humanos. No creo que todo sea tan ideal como lo vemos. Creo que vemos la mejor versión. Después puede haber una pareja más tóxica, menos tóxica, pero no creo que sea tan ideal”, opinó.

LA NACION