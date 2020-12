Anamá Ferreira amenazó con abrir su escuela de moda y criticó la apertura de casinos. Imagen: Instagram

Un descargo con furia. La exmodelo Anamá Ferreira realizó una fuerte crítica al Gobierno y habló de la desesperante situación económica que atraviesa con su escuela de moda. En diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV (A24), la empresaria rompió el silencio y señaló su indignación por las medidas tomadas en las últimas semanas. "¿Cómo van a abrir los casinos y nosotros no?", cuestionó casi a los gritos.

"Estamos en una situación terrible, es muy lamentable que abran casinos, yo estoy furiosa, pero furiosa de verdad", comenzó la empresaria tras afirmar que había recibido el ATP (la asignación para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado) como ayuda del Gobierno solo para dos de sus empleados.

El fuerte descargo de Anamá Ferreyra por la cuarentena: "estoy furiosa" - Fuente: A24 02:39

Video

En este sentido, criticó con dureza las actividades permitidas sin considerar la educación de los niños. "Es lamentable que abran los casinos. Son cerrados, no tienen ventanas. La gente va a gastar los últimos pesos que tiene y no abren las escuelas. No podemos abrir nosotros que damos clases. Las escuelas de danza, de música, de moda, de belleza (cerradas) y abren casinos, el fútbol. No puedo hablar porque estoy furiosa", expresó.

"No hay ni protocolo para nosotros, no nos consideran. Un montón de gente vive de esto. ¿Cómo puede el Gobierno permitir semejante cosa? Yo voy a abrir. Me llevarán presa, vendrá una inspección pero ¿qué puedo hacer?", dijo en tono de amenaza.

Lejos de terminar allí, la exmodelo no tuvo límites y disparó directo hacia el Presidente: "Pienso que Alberto Fernández tendría que salir a la ciudad disfrazado en un auto Fiat 600 a dar una vuelta y ver. Que vaya a la calle Florida, a Córdoba, a la avenida Santa Fe y se le van a caer las lágrimas, está todo cerrado. Parece un país en guerra. Habla de una Argentina que no existe, que no está porque no camina la calle".