Andino volvió por dos, Nacional Rock presentó programación y llega una nueva radio

A pesar de que la mayorías de las emisoras radiales y señales de televisión completaron y presentaron sus grillas para este 2022, marzo llegó con cambios en los medios. A continuación, un repaso por los movimientos que se presentaron durante estos últimos días.

Debutó Radio Gente FM

Federico Bal se sumará a Gente Radio Visión 107.5 FM Instagram / balfederico

Con gran expectativa, esta semana una nueva radio se suma al dial: Gente Radio Visión 107.5 FM, del productor de espectáculos Paul Guzmán. De la programación son parte Fede Bal y Calu Bonfante, donde conducen de 6 a 9 Gente como Uno, junto a Félix Buenaventura y Pepe Ochoa. Pachu Peña, Pepe Chatruc, Pablo Layus y Marcelo Ruiz Díaz hacen No estamos bien, de 9 a 11. En el mediodía, de 11 a 14, está ¿Qué Tomas? , con Tomás Méndez, Cinthia Fernández, Osvaldo Bebo Granados y Alejandra Dirassar. A la tarde, de 14 a 17, A Rulear Mi Amor, con Rulo Schijman y Romina Monfrinotti. Para el regreso de 17 a 20, el propio Paul Guzmán conduce Gente que vuelve, mientras que martes y jueves de 18 a 20, Joaquín Levinton y Lula Rosenthal hacen Tremendovich. Por las noches, 20 a 23, Gente de la noche, se escucha con Ayelén Gamarra.

Cabe aclarar que la radio no tiene relación directa ni con la revista Gente (ni versión Web) ni Atlántida, por lo que es una licencia de marca, donde el Grupo Atlántida llegó a un acuerdo con un Grupo empresarial para hacer uso del “nombre” GENTE. El grupo Atlántida no es responsable ni de la programación, ni del management, ni comercial ni artísticamente. Es un acuerdo de cesión del nombre y marca por un tiempo determinado. La línea editorial no corresponde al Grupo Atlántida, pero sí podría desligarse del acuerdo en caso de ser manifiestamente contrario a los principios de Atlántida y Gente, en cuanto a la libertad de expresión, equidad, igualdad y libre competencia de mercado, le aclararon a LA NACION.

Acuerdo entre la AFA, Grupo Octubre y Amazon Prime Video

Acuerdo AFA Grupo Octubre y Amazon Prime Video

En la última semana, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, mantuvo un encuentro de trabajo para explorar “nuevas unidades de negocios” junto al Coordinador de Grupo Octubre, Víctor Santa María, y el Director de Amazon Prime Video, Pablo Iacoviello.

La noticia fue difundida por la AFA. El anuncio se encuentra acompañado de una foto en la que los tres directivos se muestran juntos en la sede situada en la calle Viamonte al 1366.

Como había adelantado LA NACION en enero, esta alianza, Grupo Octubre con Amazon Prime Video, será para una serie con la intimidad de la Selección argentina, contando el día a día desde adentro a partir de los próximos días hasta llegar a Qatar 2022 y todo lo que deje tras de sí el Mundial. Hernán Castillo será la cara de la serie y del grupo (sobre todo para El Nueve, la señal de noticias IP Información Periodística y AM 750 Radio) para el acontecimiento futbolístico.

Andino volvió a la TV por partida doble

Andino conduce desde esta semana, junto a Belén Ludueña, América Noticias Mediodía DIEGO SPIVACOW / AFV

Este marzo, Guillermo Andino volvió a la televisión por partida doble. Por un lado, los sábados a las 22 conduce junto a su mujer Carolina Prat Los Andino en Casa, por KZO (canal 30 de Cablevisión). El mismo es un ciclo de entrevistas descontracturadas. Y por el otro, desde esta semana conduce junto a Belén Ludueña América Noticias Mediodía, a diario de 12 a 13.30, por América TV. Ahí están acompañados por Javier Calvo en Política; Paulo Vilouta en Actualidad; Andrés Repetto en Internacionales; Liliana Caruso en Policiales; Guillermo Capuya en Salud; en Género y Ambiente, Luciana Arias; Tecnología a cargo de Fernando Carolei; Paula Galloni en Espectáculos; y Sergio Jalfin en Pronóstico y Clima.

Nacional Rock lanzó su programación 2022

Mex Urtizberea será una de las estrellas de FM Nacional Rock

La FM Nacional Rock renovó en los últimos días su programación. En la misma sumaron a Lautaro Maislin (junto a Vero Castañares y Anabella Sánchez hacen Rosca & Roll, de 7 a 9); Elisa Sánchez, Fede Simonetti, Matzorama, y Pablo Monti, entre otras figuras; mientras siguen al aire Mex Urtizberea, Diego Ripoll, Susy Shock, Gillespi, Tomás Rebord, Pedro Saborido, Ivana Szerman, Flora Alkorta y todos los conductores que ya son parte de la 93.7.

Previo a Lautaro Maislin, Pablo Vásquez conduce Primera Versión de 6 a 7. Con nuevo horario de 9 a 12, Mex Urtizberea y equipo está al frente de El Mañana.

De 12 a 13 llegan distintas propuestas en línea con el desafío artístico de la radio: los lunes y jueves Las Mafiosas con Luciana Peker, Vero Lorca y María Sztajnszrajber; los martes llega Dario Sztajnszrajber con El Ocaso de los Ídolos; los miércoles Monkyverse con una nueva propuesta que viajará por universos musicales, de cine y series en la voz de Pablo Monti, uno de los protagonistas de la BRESH, suceso de los últimos tiempos; y los viernes se presenta Atajo en su segunda temporada con Albina Cabrera recorriendo los mundos desconocidos de la cultura latinoamericana.

Por ultimo, de 13 a 16, Diego Ripoll llega con una nueva propuesta En Una, con equipo renovado.

El doctor Capuya, de C5N a América TV

Dr. Capuya se sumará a América TV

Luego de dejar C5N, el doctor Guillermo Capuya se incorporó a América TV, donde desde esta semana es parte de América Noticias Mediodía (12 a 13.30) y muy pronto conducirá Dr. C, los domingos de 12 a 13 junto a Luciana Arias también en esa pantalla.