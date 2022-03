Carmen Barbieri reveló los extraños llamados de Fede Bal a su novia: “Capaz me matan”

Federico Bal (32) comenzó el año de la mejor manera. Luego de su participación en 100 Argentinos dicen -en reemplazo de Darío Barassi- el actor se embarcó en el desafío de ser el conductor de Resto del Mundo (eltrece), razón por la cual tuvo que acostumbrarse a la distancia que lo aleja de su pareja, Sofía Aldrey (31). Con ese escenario, Carmen Barbieri (67) aportó más detalles de cómo llevan su relación a distancia y reveló una extraña actitud que tiene su hijo mientras graba para el ciclo de viajes que está próximo a estrenarse.

En el programa del miércoles en Mañanísima (Ciudad Magazine), la conductora comentó que el actor suele llamar por teléfono a su novia constantemente y que la observó mientras filmaba desde Europa a través de las cámaras de seguridad de su casa.

Carmen Barbieri reveló la extraña actitud que hace Federico Bal para vigilar a su novia Captura

“Voy a contar algo que capaz me matan. Federico tiene muchísimas cámaras por toda la casa, que dan a las piscinas y en el interior. Igual vive en un barrio cerrado, pero quiere tenerlas”, comenzó explicando Barbieri.

Por otro lado, la exvedette aportó detalles de una conversación que tuvo con su hijo y confesó: “Dice que la llamaba por teléfono de Europa y le decía ‘¿Qué estás haciendo regando a esta hora?’, ‘¿Por qué prendiste esa luz? hay que apagarla’”.

Respecto de los comentarios que le hace Aldrey a raíz de los habituales reclamos de Bal, contó: “Ella me dice ‘tu hijo es terrible, qué pesado’”. Sin embargo, la humorista se dirigió hacia Fede y expresó: “Es igual que yo, pero ¡déjala tranquila a la chica!”.

Luego de unos días fuera del país, finalmente el joven volvió a su hogar en Ingeniero Maschwitz y se reencontró con su pareja. En esa línea, la conductora detalló: “Se extrañaron un montón, ella le cuidó la casa a Fede, se quedó ahí”.

En marzo del 2021, la pareja anunció su separación; Sin embargo, en septiembre volvieron a darse una oportunidad Captura Instagram

Por el mundo se renueva con la conducción de Federico Bal

Desde marzo, el actor reemplazará a Emilia Attias, la última conductora a cargo del ciclo de viajes, que también contó con la presencia de Sergio Goycochea, Iván de Pineda y Liz Solari.

A través de su cuenta de Instagram, Bal compartió la felicidad que tiene por este nuevo desafío. “Bueno, ahora sí, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura… soy el nuevo conductor de Resto del Mundo, el programa de viajes número uno de nuestra TV. Ese programa que veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer destinos alucinantes”, escribió el pasado 8 de febrero en compañía de una imagen en la que se lo vio armando sus valijas.

“Hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo. En marzo, los sábados a las 23:45 por eltrece tenemos cita obligada, y como siempre, quiero que me acompañen”, agregó con todas las expectativas poreste nuevo desafío.

En la grabación de su primer programa para Resto del Mundo, Federico Bal estuvo en Londres y expresó su felicidad en Instagram Captura

Con el pasaporte en mano, Fede lució en la misma red algunas de las postales que lo tienen como protagonista en Europa, el primer continente al que le tocó dirigirse. Allí, compartió imágenes de sus paseos en España e Inglaterra, como también del detrás de escena de las grabaciones.

“Tantas anécdotas, tanta gente que conocí en el camino. Estoy feliz y dentro de poco lo vamos a poder compartir juntos”, expresó Fede en una publicación que publicó el pasado 1 de marzo, con todas las expectativas puestas en el estreno.