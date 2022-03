El furioso descargo de Patricia Sosa en las redes tras su comentario sobre la muerte de Gerardo Rozín

Patricia Sosa se vio envuelta en una polémica luego de sus dichos sobre la muerte de Gerardo Rozín, quien murió a los 51 años debido a un tumor cerebral. Los cuestionamientos surgieron en las redes sociales después de que asegurara que “se comunicó con el periodista” y que se encuentra en la “cuarta dimensión”. A raíz de las criticas, la compositora rompió el silencio e hizo un duro descargo.

A través de su cuenta personal de Twitter, aclaró el comentario que hizo en el programa Implacables (El Nueve). En medio de insultos, Patricia replicó una noticia que hizo foco en los dichos de ella y escribió: “No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¿Cómo me voy a comunicar?”.

El descargo que hizo Patricia Sosa en su cuenta de Twitter Captura Twitter

Todo se dio luego de que Sosa se refiriera al fallecimiento del periodista en diálogo con el cronista del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Allí mostró su pesar y aseguró que su muerte le generó “un dolor enorme”.

La intérprete de Aprender a volar (1994) agradeció todo el apoyo brindado por Rozín a la industria musical: “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho ya que apoyó la música como ningún otro. En eso me hacía acordar a Juan Alberto Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos. No pedía el hit y no subestimaba al público. Le debemos muchísimo”, introdujo Patricia al inicio del móvil, en el que contó que la última vez que lo vio fue en diciembre de 2021, en el último programa de Morfi.

Luego de recordar algunas anécdotas vividas en el ciclo que condujo Gerardo y en el que fue como invitada varias veces, la cantante provocó las críticas de los usuarios en las redes sociales al hablar sobre cómo se despidió de él tras su fallecimiento.

“Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión. Está muy cerca, estamos conviviendo con seres espirituales, sobre todo cuando desencarnan. El más acá y el más allá están muy cerca”, comenzó diciendo.

El comentario de Patricia Sosa sobre la muerte de Gerardo Rozín

A continuación, sostuvo: “Estamos conviviendo con seres espirituales”. “Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Tratá de tirarme alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”, contó sobre las palabras que aseguró decirle al periodista.

A raíz de su explicación, la cantante recibió cientos de críticas en las redes sociales y su nombre se volvió tendencia. “No puedo creer lo que acaba de decir Patricia”, “¿Es real lo que dijo?”, “No se puede jugar y hablar así sobre la muerte de una persona”, son algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios.

Si bien la artista acostumbra a hablar sobre espiritualidad y experiencias sobrenaturales -comentarios que generan innumerables debates en internet-, es la primera vez que Sosa utiliza su cuenta personal para aclarar sus dichos. De esta forma, aseguró que todo lo que expresó en televisión fue sentido, y negó haberse comunicado con él.

Para terminar con su descargo, Patricia retuiteó el mensaje que escribió una seguidora en donde también desmiente lo que manifestó la cantante. “Golpes bajos, mentiras, falta de respeto a las personas y sobre todo a las que ya no están”, mencionó en el comentario.