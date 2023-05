Andrés Calamaro se mostró conmovido tras ver la biopic de Fito Páez: “También es una serie de mi vida”

escuchar

Luego del estreno de El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez que estrenó Netflix, Andrés Calamaro dio su opinión al respecto en las redes sociales. Además de mostrarse conmovido por la serie y su contenido, la usó como disparador de diversos recuerdos de su vida. En esa misma línea, realizó un análisis sobre el recorrido de los artistas en aquellos años.

El estreno de la recreación de la vida del artista argentino tuvo lugar el 26 de abril y ya desde entonces las repercusiones son muchas. En las primeras 48 horas, se convirtió en la segunda producción más vista en la Argentina, dentro del Top 10 diario que realiza Netflix sobre series y películas. En adelante, lideró ese ranking y actualmente es lo más visto en el país y en Uruguay.

Por eso, nadie se privó de opinar sobre la serie y los distintos aspectos que muestra. En ese contexto, muchos artistas que tuvieron vínculo o al menos contacto con Fito Páez en aquellos años, y que formaron parte de la escena en el tiempo que retrata la serie, también dieron su visión sobre lo vivido.

Uno de ellos fue Andrés Calamaro, que se manifestó a través de una de sus cuentas de Twitter. En el primero de sus tuits, se dejó ver encantado por la ambientación de las escenas y expresó que observó una buena representación de la época: “Vi la serie EADDA y quedé desvelado porque estaba ahí, en todos esos locales y estudios de grabación”. “También es una serie de mi vida y la de otros que permanecemos laterales o invisibles en la ficción. Mientras veía pensaba en nuestras vidas paralelas”, agregó el músico con el usuario @brad_pittbull.

Los tuits de Andrés Calamaro sobre la serie de Fito Páez Captura

Sobre esto, aseguró que el recorrido que exhibe la serie lo llevó a sus propias experiencias en esos lugares: “Cuando conocí a cada uno, esos sótanos, estudios, locales, personas amigas. Recordé mi propio trayecto entre 1978 y los noventa, que son mi ‘segundo despegue’”. Además, afirmó que ya tenía su reputación como artista a pesar de que los ‘80 no fueron su época más activa de composición. “En los ochenta casi no hacía canciones, pero formaba parte de una cierta ‘aristocracia’ y era un músico bien considerado”, publicó.

Por otro lado, recordó cuando le mencionaron por primera vez al artista homenajeado: “(Julio) Avegliano me habló de Fito en 1980, en un recital dedicado a John Lennon en el Auditorio Ex Kraft. Me dijo que tenía 18 años y muy buenas canciones, citó una sobre la ‘burocracia’”.

A partir de algunas respuestas que recibió, Calamaro decidió hacer una aclaración con respecto a la comparación entre él y el referente de la trova rosarina. “No era tan talentoso como Fito, pero ya estaba instalado en la crema de los músicos de Buenos Aires; consagrarse en la música no es algo lineal ni depende siempre del éxito ‘formal’. Disfrutábamos la amistad y la camaradería, el hedonismo y la imaginación al poder”, recordó el intérprete de “El salmón”.

El tráiler de El amor después del amor, la serie de Fito Páez en Netflix

De esta manera, el cantante se sumó a otras opiniones de músicos como la de Fabiana Cantilo, quien reconoció el trabajo de la serie y la puesta en escena, pero cuestionó algunos detalles por no ser tan fehacientes con la realidad.

