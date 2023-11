escuchar

Ángel de Brito recibió una inesperada noticia en vivo, en medio de su programa LAM (América), el miércoles por la noche. El conductor estaba a punto de dar paso a unas declaraciones de Marcelo Tinelli cuando le llegó un mensaje al celular y no pudo evitar desconcentrarse del diálogo. Luego de que relatara lo que sucedió en su edificio, Yanina Latorre le ofreció una drástica solución.

“Ahora vamos al aire con la nota de Tinelli, pero me acaba de llegar un mensaje que no puedo evitar”, les advirtió De Brito a sus angelitas en medio la emisión del ciclo. “De la vida, nada que ver”, agregó al hacer alusión a que el contenido del texto no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo.

Ángel de Brito leyó el mensaje en vivo

Ante la mirada de todos en el estudio y la atención del público del otro lado de la pantalla, el periodista leyó el mensaje que recibió. “Tengo un departamento alquilado, se hizo la asamblea del consorcio, cosa que detesto siempre y nunca voy. En ella, se habló de la vigilancia nocturna, no sé qué, esas cosas que se discuten...”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Y también se habló de que, en el edificio, está funcionando un prostíbulo, ‘lo cual trae aparejado la circulación constante de desconocidos’”. En medio de su sorpresa, mostró su desconcierto y advirtió: “Un problema lindo. ¿Qué vecino habrá sido?”.

Posteriormente, contó que no tenía noción de que esto pasara en su edificio. “Tuve trabajadores monotributistas, individuales... de todo. Pero así, tan montado, no sabía...”, ironizó.

Al escucharlo, Yanina Latorre opinó: “Si no es apto profesional, yo voy y le toco la puerta y armo un quilombo”. “Llamemos a Javier Milei para resolver esto”, cerró el conductor con un poco de humor.

El palito de Darío Barassi a Ángel de Brito

En medio del evento en el que se pretendió destacar a El Personaje del Año, a principios de noviembre, Darío Barassi y Ángel de Brito se cruzaron y protagonizaron una conversación irónica que incluyó un palito del conductor de 100 argentinos dicen.

En medio del evento, Ángel de Brito se acercó a Darío Barassi con la intención de entrevistarlo y notó que estaba afónico. “¿Estás mudo?”, advirtió, a lo que su colega respondió rápidamente: “No tengo voz. Pasaron muchas cosas en mi vida”. Lejos de irse porque en su estado no podía seguir con la nota, le dijo: “¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás con Rodrigo Lussich?”. De esta manera, “chicaneó” a su colega al traer a la charla un escándalo que salió a la luz hace pocas semanas sobre un enfrentamiento con el conductor de Socios del espectáculo (eltrece).

Ángel, con mucha picardía, no se quedó atrás y replicó al comentario del humorista: “Bárbaro. ¿A quién querés más? ¿A Lussich o a mí?”. En ese instante, Barassi desvió la conversación y no contestó. “Chau, te amo”, le dijo y se retiró de escena.