Los premios más importantes de la televisión argentina llegarán a los Estados Unidos para distinguir a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming de Latinoamérica. La primera ceremonia de los Martín Fierro Latino se realizará el próximo 27 de noviembre en el teatro Manuel Artime, ubicado en la Avenida Collins, en Miami, aunque será transmitida tres días después, el jueves 30 a las 21 por la pantalla de Net TV.

Una de las dudas de las últimas semanas fue quiénes serían los conductores de esta gala, lo que generó un ida y vuelta entre Ángel De Brito, que había recibido el llamado para esta labor, y Luis Ventura, quien desmintió esta información. Este miércoles por la tarde, este cruce sumó un capítulo más: la deuda de Ventura con el conductor.

Por primera vez, los famosos galardones argentinos entregados por APTRA contarán con una edición que distinguirá a lo mejor de la producción de contenidos para televisión, radio y plataformas de streaming de Paraguay, México, Perú, Estados Unidos, Chile y la Argentina, entre otros.

Sin embargo, la conducción fue un enigma hasta el último momento, ya que sonaron nombres como los de “Pollo” Álvarez, Wanda Nara, Carolina “Pampita” Ardohain, Zaira Nara y Ángel de Brito. El conductor de LAM (América TV) recibió un llamado de los organizadores, con la confirmación de que él iba a estar a cargo del evento, pero Luis Ventura, presidente de APTRA, salió a desmentirlo, lo que se generó un cruce entre ambos.

Finalmente, de Brito fue confirmado junto a Valeria Mazza para los Martín Fierro de la Moda, mientras que el “Pollo” Álvarez y “Pampita” serán oficialmente los conductores del Martín Fierro Latino. En la entrega de diplomas de la moda, Ángel se encontró cara a cara con Luis Ventura tras lo sucedido, y el cruce fue inevitable.

“¿Qué pasa acá?”, consultó el notero de LAM y Ventura aseguró que “hay amor”, pero rápidamente se refirió a la designación del conductor en los Martín Fierro. “No te subió ni te bajó... Ventura nunca se enteró”, le señaló el periodista a Ángel de Brito y luego agregó: “Lo que nosotros tenemos que distinguir acá es que estamos haciendo un premio de exportación con cultura argentina. Meter un gauchito en la tierra de los Óscar, es dar un paso. Va a haber errores y equivocaciones, pero un valor agregado con los pasajes”.

Ante las preguntas del cronista, Luis Ventura se refirió al ida y vuelta con de Brito, quien estaba frente a él: “Yo entiendo lo que es el juego, lo sé jugar. Lo que un momento dudé es que él también estuviera jugando. Yo te llamé y no tuve devolución”. El conductor de LAM aseguró que no recibió la llamada y el periodista le mostró su celular para comprobarlo.

Por otro lado, se refirió a la reacción de de Brito: “Él se enojó y no me parece mal. Me gusta que la gente se enoje cuando no consigue lo que quiere. A mis jugadores en la cancha les pido que cuando los saquen, puteen. Mientras no se vulneren los límites, me parece que está todo bien”. Ante su declaración, Ángel optó por responderle desde el piso de su programa.

“Yo no me enojé, ni peleo por lo mío. A mí me llamaron”, comenzó diciendo de Brito con su descargo y añadió: “Yo estaba acá y me dijeron si quería conducir el Martín Fierro. De hecho, Ventura, dijo en el programa de la tarde que el triángulo era “Pampita”, Juanita Vale y Ángel de Brito. Al otro día me borró y subió a otro. Va cambiando todas las versiones. Fue muy desprolijo lo que hicieron con todos los conductores porque además de todo, no somos amigos, pero sí hay muy buena onda con el ‘Pollo’ Álvarez, Zaira Nara,”Pampita” y Wanda Nara. A todos nos dijeron ‘vas a conducir vos’. Eso es lo que terminamos descubriendo los 5″.

Lo curioso de toda su declaración fue que el conductor mandó al frente a Luis Ventura con una deuda con respecto a la Visa que tuvo que hacer para poder trabajar en la gala desde los Estados Unidos. “En este caso nos tuvimos que pagar nosotros el trámite. Me deben 140 lucas, más la gestora. Es lo que vale. Ventura y Diego Suárez, me deben 140 lucas y además la gestora te cobra su trabajo”, concluyó.