Ángel de Brito fue víctima de un intento de estafa virtual en la cual Nacha Guevara también se vio involucrada

Las estafas virtuales y los hackeos están a la orden del día en la actualidad, y los famosos no son ajenos a estas situaciones. Uno que logró darse cuenta a tiempo fue Ángel de Brito, quien en LAM (América) explicó cómo fue la secuencia y qué famosa había sido víctima de la misma manera.

Ángel de Brito mostró las capturas de pantalla del chat que tuvo con la supuesta Nacha Guevara y leyó la conversación que mantuvo mediante WhatsApp. Al principio, su manera de escribir parecía un tanto extraño; sin embargo, cuando le pidió pagar por transferencias unas deudas, el comunicador se terminó por dar cuenta de que ese teléfono no era de la actriz.

Ángel de Brito fue víctima de un intento de estafa virtual

“Me quiso hackear hoy una supuesta Nacha Guevara”, introdujo el conductor para sorpresa de las panelistas. “A la tarde me escribe una supuesta Nacha que me dice ‘Angelito’ y no sé qué, me extrañó que me dijera así. Ya me parecía mucho cariño”, indicó.

A pesar de cómo escribía, el periodista le siguió respondiendo los mensajes a la supuesta actriz. “Pero bueno, por ahí el Año Nuevo cambió sus formas. Así me empezó a hablar, me dice ‘número nuevo, agendame’. Hasta ahí el mensaje seco primero me pareció normal. Cuando empezó con el ‘Angelito’, me pareció raro. Nunca me dijo Angelito”, señaló De Brito.

“Le hackearon el teléfono a Nacha este es el tema, es su teléfono el que está con problemas. ‘Qué bueno Angelito mucho éxito para vuestra familia’, ¿qué le importa a Nacha mi familia? Dije esta no es Nacha”, manifestó con énfasis, ya que Nacha no es muy afectiva a la hora de comunicarse vía WhatsApp, según el periodista.

La historia de Nacha Guevara tras haber sido hackeada en su teléfono móvil Captura: América

“Raro todo, esta no puede ser Nacha. ‘Avisame por favor cuando te desocupes’, Nacha me llama directamente cuando necesita algo, no da tanta vuelta”, sospechó Ángel de Brito hasta que un mensaje le hizo caer en la cuenta de que no estaba hablando con la verdadera famosa.

“’Ángel necesito pagar unas cosas por transferencia y mi cuenta bancaria no me deja transferir’; ahí dije esta no es Nacha de ninguna manera. ‘Vos no podrás hacer el favor y hacerme el pago y yo ni bien pueda transferirte, te devuelvo a vos’”, indicó y luego ironizó: “Primero, piensan que nos van a sacar plata tan fácil y después que somos pelo....”.

Por último, Ángel de Brito señaló que ante una situación así, él llamaría por teléfono a la otra persona. Cualquier duda se disipó horas más tardes cuando la misma Nacha Guevara compartió un comunicado mediante sus historias de Instagram.

“¡Atención! Me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas”, introdujo Nacha Guevara y luego agregó: ”Y mis contactos atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre”.

“Además, están pidiendo transferencias desde el número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes”, advirtió la actriz, antes que otra persona de su entorno cayera en la misma estafa virtual.

