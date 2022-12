La incómoda reacción de Estefi Berardi cuando Ángel de Brito le informó al aire que no seguirá en LAM en 2023

escuchar

LAM (América) se prepara para despedirse del 2022 con el cierre de su primera temporada en el horario nocturno y, en una de las últimas ediciones del año, Ángel de Brito compartió con la audiencia algunos de los cambios que se vienen para el 2023.

En primer lugar, anunció que dos angelitas no estarán más en el programa, provocando la sorpresa de varias de ellas. En especial de Estefi Berardi, quien tuvo una particular reacción a la noticia y manifestó que no sabía nada de su supuesta desvinculación.

Estefi Berardi reaccionó mal cuando Ángel de Brito le dijo al aire que no seguirá en LAM en 2023

En la noche del 28 de diciembre y luego de una velada llena de debates, peleas y novedades de la vida de los famosos, Ángel de Brito finalizó el programa con una serie de anuncios sobre los cambios que habrá en el equipo a partir del nuevo año. Según explicó, hay dos angelitas que ya no estarán en la pantalla junto a él y las demás panelistas.

Una de ellas es Fernanda Iglesias, quien contó que se irá a vivir al exterior junto a su familia. Una vez que la periodista terminó de contar qué le depara su futuro, el conductor prosiguió y reveló el segundo nombre.

Ángel de Brito junto a las angelitas instagram @angeldebritooki

Tras un par de minutos de intriga, disparó: “Quien se despide del programa es Estefi Berardi en el 2023″. Cuando dijo esto, la cámara enfocó el rostro de la ex Combate que, sorprendida, respondió: “No sabía”.

A medida que el estudio se llenaba de tensión, ella remarcó que no estaba enterada de que la desvinculaban del magazine. Con una sonrisa pícara y al mismo tiempo que todas las panelistas soltaban una carcajada, de Brito dijo: “¡Feliz día del inocente, Estefi”.

“Caíste como una gila”, agregó, acercándose a darle un beso y un abrazo, mientras ella continuaba sin poder creer lo que acababan de decirle. Finalmente, dejaron en claro que solo se trataba de una broma y que, al menos por el momento, Estefi Berardi regresará en el 2023 a la pantalla chica junto a Ángel de Brito, Yanina Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada y Nazarena Vélez.

Fernanda Iglesias anunció que abandona LAM para irse a vivir al exterior

Luego de años de trabajar en los medios y tras una temporada más que exitosa como panelista de LAM, Fernanda Iglesias decidió realizar un rotundo cambio de vida. No solo dejará el magazine de América, sino que dejará atrás su vida en la Argentina para instalarse en España.

“Es así. Me voy a probar, es una experiencia que toda mi vida quise hacer. Y lo voy a hacer el año que viene. Siento que este edificio, Fernanda Iglesias, ya está construido”, expresó. Y agregó: “No se sabe de qué voy a trabajar, me voy a cambiar de vida”.

Sobre las razones que la impulsaron a animarse a un desafío tan grande, detalló: “Saqué el pasaje de ida. Toda mi vida quise vivir en otro lado, en algún momento. Y cumplí 50 años y dije: ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más. Si la salud me acompaña tendré 20 años más, ni idea’. Sentí que este era el momento y está todo bien con el país. Tengo mi trabajo, me va bien, pero siempre lo quise hacer y lo quiero hacer. No sé qué puede pasar. Por ahí al año digo: ‘Me vuelvo, qué sé yo, ni idea’. Y no es una situación en la que me estoy escapando de acá”.

Según explicó, primero se instalará con su hija mayor para definir todos los trámites y, una vez esté todo acomodado, se les unirán su marido y el menor de sus hijos.

LA NACION