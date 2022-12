Ángel de Brito sorprendió al recordar su charla con Lionel Messi durante su reciente viaje a Europa: “Me dijo que...”

escuchar

El triunfo de la selección albiceleste frente a Croacia con un marcador de 3 a 0 y el consecuente pase de la Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022 provocó una oleada de alegría que no solo tomó las calles sino también las redes sociales y los medios.

Invadidos por la emoción del triunfo, desde LAM (América) dedicaron los primeros minutos del programa para hablar sobre el encuentro deportivo y de los jugadores del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio del debate, Ángel de Brito sorprendió a todas las “angelitas” al revelar que, semanas atrás, tuvo una tan agradable como inesperada conversación con Lionel Messi.

Ángel de Brito sorprendió a las “angelitas” al recordar su charla con Lionel Messi durante su viaje por Grecia

A finales de agosto y luego de varios meses llenos de compromisos laborales, Ángel de Brito decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Pero no se fue solo, sino que estuvo en compañía de Andrea Taboada, quien además de ser su colega es una de sus amigas más cercanas.

Fue Yanina Latorre -”angelita” que quedó a cargo de la conducción- la responsable de confirmar que de Brito estaría ausente por un par de días. Poco después, él mismo utilizó sus redes sociales para publicar los fragmentos más destacados de su viaje de ensueño, en el que recorrió parte de Italia y Grecia.

Ángel de Brito se fue de vacaciones con Andrea Taboada instagram @angeldebritooki

Ya de regreso, los viajeros compartieron tanto con sus compañeras de programa como con el público los pormenores de las vacaciones. Sin embargo, Ángel se olvidó de revelar el día en el que un paseo por Grecia culminó en una charla con Lionel Messi.

Mientras hablaban sobre el triunfo de la selección, el conductor disparó: “Yo nunca les conté que hablé con Messi”. Ante la sorpresa de las presentes, continuó: “Estábamos en Grecia, tomando mate en frente de una casa de un emperador y de un local de vestidos. Llegando por ahí, hay una hamburguesería famosísima en donde Messi tiene una hamburguesa. Me saqué una foto y la subí a las redes”.

Dado el contexto, relató: “Él la vio y me empezó a escribir. Me dijo que le encantaba el programa y que nos miraban con Antonela cuando estábamos a la mañana, que ahora buscaban la manera de vernos y que le mandaba un beso a las angelitas”. Asimismo, Yanina Latorre agregó que Celia -la mamá del jugador del PSG- no puede ver el magazine a la noche debido al cambio horario y que al otro día lo busca por YouTube para poder mirarlo completo.

Días atrás, la rosarina demostró su fanatismo cuando, tras la victoria de la Argentina frente a Países Bajos, le envió un mensaje a Pía Shaw dándole detalles sobre cómo se había vivido el partido desde el palco del estadio Lusail en Doha, Qatar.

La mamá de Lionel Messi dio detalles sobre cómo se vivió la victoria de Argentina en Qatar

“Que querés que te diga, como verás, fue un sufrimiento. Esto es terrible, no puedo soportar otro partido así porque creo que me muero”, dijo Celia Messi, en un rapto de honestidad. Y agregó: “Todo fue una tristeza cuando empataron, los nenes llorando, mis nietos. Los chiquititos ni hablar, yo, todos. Siempre estamos sufriendo”.

Para finalizar, remarcó: “Ojalá que Dios nos siga iluminando y que se nos dé de una vez por todas”. Luego de mandarle un saludo a las panelistas, se despidió con el deseo de ver a Lionel Messi y al resto de los jugadores levantar la Copa del Mundo, el cual se ve cada vez más cerca con el paso a la final.

