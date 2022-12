Sorpresivos cambios en LAM: una “angelita” se va para iniciar una nueva etapa y ya tiene reemplazante

escuchar

De forma sorpresiva, Ángel de Brito anunció ayer cambios en el equipo de LAM (América). Una destacada periodista del ciclo ya no formará parte del panel y el conductor adelantó quién se incorporará a partir de este mes a su programa.

Tras dos años como panelista, Pía Shaw ha decidido cerrar una etapa y se despidió con palabras de agradecimiento y un positivo balance de su paso por el programa.

“Lo hablamos con Ángel y lo anunció. A él siempre le parece bárbaro cuando la gente busca otros caminos. Me despido de la mejor manera, pero hasta el 31 de diciembre estoy acá”, precisó Shaw en diálogo con LA NACION.

En cuanto a la experiencia compartida con De Brito y el equipo, la periodista señaló: “Todo es positivo. LAM es una montaña rusa, una experiencia que hay que vivirla , y tuvo un final que demuestra quién es el capitán y cómo sabe llevar adelante este barco porque contarle a uno la decisión y que el otro te la celebre, yo no puedo estar más que agradecida”.

Sobre trabajar junto al conductor, Shaw añadió: “Aprendí de él y aprendo, él es único en lo que hace por la forma en que maneja este programa. Así que estoy feliz. Todo es lindo y para celebrar. Durante muchos años veníamos hablando de trabajar juntos, lo hice y estoy feliz con esta experiencia”.

Respecto de su futuro laboral, la comunicadora explicó que se retira de LAM sin -por el momento- ningún nuevo proyecto en firme sobre la mesa. “Ahora veremos cuál será el nuevo paso, de eso se trata esta profesión. Lo más importante es que soy inquieta y me gustan los nuevos desafíos”, señaló.

El anuncio de la salida de Shaw sorprendió a sus compañeras en el programa. Yanina Latorre y Andrea Taboada reaccionaron con emotivas palabras, mientras que Nazarena Vélez resumió: “Pía es una genia. ¡Ni a la mamá se lo dijo!”, comentó frente a la sorpresa. De hecho, solo Ángel de Brito y el novio de la periodista estaban al tanto de su decisión.

“Mis compañeras son lo más, muchas de ellas son amigas. Al anunciarlo Ángel en LAM, que es un reality, al decirlo así, no me dio tiempo para charlar con ninguna y contárselo, fue todo muy rápido y la cara de sorpresa de todas no me la olvido más”, relató Pía con humor sobre ese momento.

Y continuó, dedicando un afectuoso mensaje a las “angelitas”: “Todas ellas son lo más, súper compañeras, y celebraron también la decisión. También las voy a extrañar porque fueron dos años de compartir el trabajo y la vida, pero ya nos volveremos a cruzar”.

La periodista dejó claro que su salida del programa se produce en excelentes términos. “No me peleé con ninguna, fueron dos años maravillosos. Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho, pero creo que está bueno en esta profesión probar cosas nuevas”, siguió, y contó que a corto plazo sus próximos pasos son irse de vacaciones con su pareja.

Sobre el trabajo de Shaw, De Brito resumió: “Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos”.

Finalmente, el conductor la felicitó por animarse a tomar la decisión y le trasladó sus buenos deseos para lo que viene. Tras ello, el periodista reveló que la personalidad que se incorporará al ciclo para ser una nueva “angelita” será Marixa Balli, cuya participación ya había sido pactada con anterioridad. “Esta incorporación ya estaba arreglada desde hace un mes y, por suerte, se mantuvo en secreto hasta hoy”, dijo De Brito.

LA NACION