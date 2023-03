escuchar

Días atrás, Lucas Benvenuto -un joven de 27 años que fue víctima de una oscura red de corrupción de menores cuando era un niño- habló en el programa A la tarde (América) y reveló que años atrás denunció a Jey Mammon por haber abusado de él cuando era adolescente, pero que la causa había prescripto en el 2020.

Tras la gran repercusión que tuvo ese testimonio, el conductor hablo solo a través de un comunicado en el que dejó en duda la posibilidad de iniciar acciones legales contra el denunciante, algo que por el momento sigue sin confirmarse, al igual que quiénes serían sus representantes en ese caso. Esta noche, en LAM (América), Ángel de Brito habló al respecto y afirmó cuál sería la actitud de Fernando Burlando, habitual abogado y amigo de Mammon.

Ángel de Brito reveló cuál sería la postura de Fernando Burlando en el caso Jey Mammon

Menos de una semana atrás, Lucas Benvenuto habló por primera vez sobre la “relación” que mantuvo con Jey Mammon durante su adolescencia y que, recién años después, logró darse cuenta que se había tratado de un caso de abuso. “Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado”, detalló, en diálogo con Karina Mazzoco, conductora del ciclo vespertino de América.

Tras esas declaraciones, Jey Mammon emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales contra Benvenuto. Dicho descargo desencadenó una serie de especulaciones y versiones cruzadas sobre quién sería su abogado. Aunque muchos afirmaron que este sería Fernando Burlando, cuyo estudio participó en la defensa de Mammon ante la denuncia original de Benvenuto, en la noche de LAM (América) desmintieron que el célebre abogado vuelva a involucrarse en este conflicto.

Jey Mammon fue denunciado por abusar sexualmente de un menor Captura de TV

“Todos siguen llamándose a silencio. Jey no aparece, Burlando desapareció también”, comenzó diciendo De Britoantes de dar la información que había obtenido. “Alguien que lo conoce muy bien a Fernando Burlando me dijo que lo acompaña y lo escucha a Jey Mammon porque le tiene aprecio y porque está acostumbrado a temas muy duros, pero que no cree que Burlando sea su defensa en lo que venga. Lo va a escuchar y acompañar, pero no va a tomar su defensa”, afirmó.

Horas antes, desde Intrusos (América) también sumaron información sobre la supuesta estrategia que el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) estaría elaborando para defenderse de aquella denuncia.

La misma fue brindada por el abogado mediático Mauricio D’Alessandro, quien aseguró: “Alguien cercano al equipo de letrados me dijo que planeaban algo que iba a ser una bomba: un polígrafo. La prueba del polígrafo”. Y agregó: “Ya lo averiguó el equipo. Hay cuatro polígrafos en el ministerio de Seguridad. Comprados en el 2018 y supervisados por el FBI”.

El descargo de Jey Mammon tras la entrevista de Lucas Benvenuto Instagram @jeymammon

Asimismo, el abogado reveló: “También consultaron la posibilidad de una hipnosis. Aunque hipnotizado nunca vas a decir cosas que no quieras decir. La parte verbal siempre se puede manejar aún hipnotizado. Lo gestual no se puede controlar”. Por el momento, no hay nada confirmado y ni el acusado ni sus representantes legales hablaron de manera pública sobre su próximo paso ante la Justicia.

