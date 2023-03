¿Se pelearon en el corte? Revelan con quién habría discutido Marisa Brel a los gritos en plena final de Gran Hermano

escuchar

El lunes por la noche, luego de cinco meses de competencia cargada de ansias y expectativas, tuvo lugar la esperada final de Gran Hermano (Telefe) que culminó con la consagración de Marcos Ginocchio como ganador del ciclo. Como era de esperarse, la velada estuvo llena de momentos inolvidables, muchos memes y la alegría de los fans que apoyaron al salteño a lo largo de todo el juego. Sin embargo, hubo un hecho particular que logró robarse la atención tanto de los usuarios de redes como de los televidentes: la pelea que Marisa Brel habría tenido con uno de sus colegas en plena gala.

Revelan con quién habría discutido Marisa Brel a los gritos en plena final de Gran Hermano

Desde el 17 de octubre, fecha en la que Gran Hermano volvió a la pantalla chica casi diez años después de haberse despedido del público, el programa encabezó la agenda no solo de los medios sino también de las redes sociales. Esto solo aumentó cuanto más se acercaba la última gala y, finalmente, el lunes 27 de marzo todas las miradas estaban puestas en los tres posibles ganadores.

A lo largo de la duración de la esperada final, Twitter se transformó en una especie de foro de debate en donde millones de fans discutieron y comentaron el minuto a minuto y, en medio de esta oleada de tuits dedicados al show conducido por Santiago del Moro, uno de los que más llamó la atención fue el de @moskigna, el cual afirmaba que dos de las analistas se habían trenzado en una dura pelea.

Aseguran que Marisa Brel y Laura Ubfal habrían protagonizado una dura pelea durante la final de Gran Hermano

“Informan que las señoras Marisa Brel y Laura Ubfal se agarraron tan violentamente a los gritos, que terminaron a las manos. Dicen que Marisa le arrancó una peluca. Laura se fue a radicar la denuncia. Hay personas que lo grabaron”, leía la publicación. A medida que pasaba el tiempo, eran más los supuestos testimonios que respaldaban dicha historia.

Por su parte, Ubfal no tardó en pronunciarse al respecto y, en la misma red social, escribió: “Dejen de inventar y decir pavadas. No tuve ningún problema anoche con nadie. Marisa Brel fue nota según parece, pero yo no tuve nada que ver con ella ni con nadie, pura armonía. Ni me enteré”. En cuanto a la conductora de radio, optó por llamarse al silencio.

Laura Ubfal se refirió a su supuesta pelea con Marisa Brel en la final de Gran Hermano

Ahora, varias horas después de que el rumor comenzara a sonar fuerte en las redes sociales, desde Socios del espectáculo (eltrece) sumaron una nueva versión de los hechos. “Estaban sentadas en la fila de atrás Marisa Brel, Nancy Pazos y otras compañeras; Reato adelante con Sol Pérez, Trezeguet y Ubfal. Estaba furiosa Brel por estar atrás y logró picarle los sesos todo el programa a Reato para que le dé su silla, finalmente Brel pasa adelante y esto desencadenó que se agarraran”, relataron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras aseguraron que se contactaron con personas de la producción y gente que estuvo presente.

Sobre el rol que Laura Ubfal cumplió dentro de este entredicho, dejaron en claro que no se sabía. A modo de cierre, sentenciaron: “No hubo agarrada de pelos, ni nada, pero lo cierto es que esto que estamos contando, nos lo cuentan los compañeros”.

LA NACION