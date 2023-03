Ángel de Brito reveló por qué Cande Tinelli no volvió a LAM tras sus dichos sobre Guillermina Valdes

escuchar

A un año de que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes confirmaran el final definitivo de su relación, Candelaria Tinelli -hija del conductor y Soledad Aquino- pasó por LAM (América) y se refirió al noviazgo de su padre con la actriz. Sin pelos en la lengua, aseguró que no veía con buenos ojos ese vínculo y volvió a reavivar un conflicto que se creía había quedado en el pasado. En medio de la polémica que estalló, Ángel de Brito explicó por qué la cantante decidió no volver al programa.

En junio del 2012, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli blanquearon su relación y se convirtieron en una de las parejas más cuestionadas del momento ya que, según expresaban quienes lo conocían, no tenían nada en común. A los tres meses anunciaron su separación, solo para reconciliarse en el verano del 2013.

Así, entre idas y vueltas, crisis repetidas y criando a Lorenzo, su único hijo juntos, estuvieron nueve años en pareja. Hasta que, finalmente, a mediados del 2022 confirmaron su separación definitiva. A dicha noticia le siguieron decenas de rumores y versiones cruzadas sobre el motivo detrás de esa decisión, pero los involucrados optaron por aclarar lo menos posible, mostrándose políticamente correctos en cada una de las entrevistas que dieron a los diversos programas televisivos dedicados al mundo de la farándula.

Casi un año después de la noticia, fue Cande Tinelli quien contó que, contrario a lo que muchos creían, ni ella ni sus hermanos se llevaban bien con Valdes e incluso llegó a decir que nunca estuvo de acuerdo con su noviazgo con su papá.

“Nunca conecté mucho con ella yo”, admitió en LAM y aclaró: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”. Dicho eso, Nazarena Velez le preguntó si pensaba que le había hecho mal al legendario conductor. Lapidaria, Lelé replicó: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

En esa misma línea detalló que, para ella, Guillermina le fue “cortando cositas” a su padre y no le brindaba el apoyo que necesitaba. A modo de ejemplo, dijo que la modelo se sumó al jurado de El Bailando (eltrece) -ciclo conducido por Tinelli- para “controlarlo” y que esto le habría quitado “la chispa” al presentador a la hora de estar frente a la pantalla.

En cuestión de horas, sus dichos protagonizaron todos los titulares de noticias y se convirtieron en tema de debate tanto en los medios como en las redes sociales. Es por eso que, a pesar de estar invitada para ser angelita lo que quedaba de la semana, la dueña de Madness Clothing optó por ausentarse al magazine de América del jueves por la noche.

Según explicó el conductor, ella justificó: “Es mejor que no hable más porque es para más quilombo”. Y aclaró: “No lo dijo como amenaza, sino diciendo ‘si sigo hablando es peor’”. Para cerrar con el tema, revelaron que Micaela Tinelli, a pesar de haber tenido un mejor vínculo con la ex de su papá, respaldaba los dichos de su hermana y agradecía que se hubiese animado a decirle ante las cámaras.

