El problema que enfrenta Bautista, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, para festejar su cumpleaños

El 29 de febrero de 2008, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain le daban la bienvenida a su segundo hijo, Bautista. A 15 años de aquel momento, la expareja festejó el cumpleaños del adolescente, que ya brilla en el modelaje, siguiendo los pasos de sus padres. El día fue más que especial para toda la familia, pero un detalle no pasó desapercibido: el cumpleañero debió celebrar un día antes.

Este 2023, Bautista Vicuña festejó sus 15 años de vida el 28 de febrero, un día antes de la fecha en la que llegó al mundo. Y es que el joven ya está acostumbrado debido a que nació en un año bisiesto y justamente el 29 de febrero, que existe cada cuatro años, es por ello que debe esperar hasta el 2024 para poder celebrar su cumpleaños en la fecha exacta. Sin embargo, esto no genera problema en aquellos nacidos en estas circunstancias, ya que eligen o el 28 de febrero o el 1 de marzo para realizar el evento.

Benjamín Vicuña nació el 29 de febrero del 2008 (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

El año bisiesto se caracteriza por tener un total de 366 días en el periodo - cuando habitualmente tiene 365-, esto ocurre como adhesión en el calendario gregoriano de una jornada en para que sea sincronizarlo con el año solar, es por ello que se repite cada cuatro años.

En el caso del hijo de la modelo y el actor optó por el 28 de febrero, en el que junto a su familia celebró sus 15 años, con un evento íntimo. El día no pasó desaparecido en las redes sociales, donde el rostro del joven fue el centro de atención por la especial fecha. Fue Benjamín Vicuña quien en su cuenta de Instagram relató con sentidas palabras el momento en que se encontró por primera vez con su hijo, a quien hoy considera su gran compañero y amigo.

Las sentidas palabras de Benjamín para su hijo (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Mi niño hombre. Naciste una madrugada de tormenta en Buenos Aires. Tu madre nadó en la piscina hasta la noche anterior. No querías salir de ese lugar seguro. Llegaste en medio de lluvia y truenos. Llegaste con una belleza inexplicable. Lo primero que hice fue marcarte un pie con un lápiz. Te llevaban a un sector con más bebés y no quería perderte, contó sobre aquel día, 15 años atrás, en el que destacó su llamativo accionar para que no fuera confundido con otros recién nacidos, un miedo común de varias familias. Y aseguró que desde ese momento los días son mejores por su existencia, al iluminar todo. En sus palabras no olvidó a Blanca - la hermana mayor del cumpleañero, fallecida en 2012 -, a quien recordó por la mirada de complicidad hacia el recién nacido.

El actor chileno acostumbra hacer largas y sentidas dedicatorias para sus hijos, en las que revela sus sentimientos hacia ellos. Por lo contrario, Pampita apela a los recuerdos vividos para conmemorar a sus hijos y en esta ocasión en sus Stories de Instagram mostró diversas publicaciones que sus fans le dedicaron a su pequeño gran amor, en el que se denotaba su crecimiento.

