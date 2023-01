Guillermina Valdes habló sobre su situación sentimental y su vínculo con Marcelo Tinelli: “Nunca le cerraría la puerta al amor”

escuchar

A pocos días de terminar el 2022, Guillermina Valdes protagonizó un furioso descargo en sus redes sociales que la llevó nuevamente a estar en el centro de la atención. Lo cierto es que ahora, en un contexto mucho más relajado, la actriz se refirió en diálogo con la prensa a su vínculo actual con Marcelo Tinelli y cómo sobrellevan la crianza de Lorenzo (Lolo), el hijo que tienen en común.

En el marco de la inauguración de la obra de teatro Los 32 escalones en Mar del Plata, Valdes habló con Intrusos (América) y destinó parte del encuentro a referirse al proyecto que encaró en esta temporada de verano, en la cual forma parte del elenco de la obra. Además, recalcó la buena relación que mantiene con Tinelli, de quien se separó en mayo de 2022, y opinó públicamente sobre su último e impactante cambio de look.

Guillermina Valdés: "Yo soy re amiga de Marce" (Fuente: América/Captura de video)

“Es la primera temporada en Mar del Plata. Estoy feliz, me encanta”, contó Valdes, quien señaló que por el momento permanece sola, ya que los hijos que comparte con Sebastián Ortega (Dante, Paloma y Helena) van y vienen de La Feliz. “Mis hijos mayores me dicen: ‘Ma, te voy a ver y me tomo un colectivo, un avión”. Ese fue el puntapié para aclarar cómo se encuentra Lolo y su paradero actual.

Cabe recordar que Tinelli viajó a Punta del Este, destino que eligió para recibir el nuevo año junto a sus hijos y su primo Luciano “El Tirri” Giugno. En ese contexto, Valdés remarcó: “Acá voy a estar dos meses, por lo que Lolo va y viene, porque su papá está en Punta, así que nos repartimos”. En tanto, destacó el rol que ocupó el conductor durante el Mundial de Qatar 2022, en donde llevó al pequeño con él. “Marcelo es un gran padre, se ocupa de todo. Saber que estaba con su papá viviendo una experiencia así, que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso”.

Sobre la vida de Lorenzo en medio de dos padres separados, Valdés aseguró que se adaptó bastante bien. Durante los ensayos para su obra teatral, el pequeño acompañó a su madre y hasta se aprendió la letra “de memoria”, por lo que dejó en claro que su hijo está acostumbrado al constante trajín.

Marcelo Tinelli compartió una fotografía de Lolo en un entrenamiento de fútbol. Ambos se encuentran en Uruguay de vacaciones (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Acerca de su situación sentimental, Valdes reveló: “Estoy soltera. Nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”. A modo de comprobar su apreciación por Tinelli, la actriz opinó sobre su cambio de look y aprovechó para dejar en claro que no le molestaría que el conductor de Canta conmigo Ahora (El Trece) tenga novia.

Guillermina Valdés habló de su vínculo actual con Tinelli (Fuente: Intrusos/América)

“Él está platinado, pero yo ya no soy (su mujer), si él tiene a su chica… debería decirlo ella, yo no soy quién”, dijo Valdés y reiteró: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”. De esta manera, la actriz aclaró todo tipo de rumores vinculados a su relación con su ex. Más allá de contar con un hijo en común, el buen vínculo nunca se quebró.

Sobre la obra que tiene como protagonista a Valdes en Mar del Plata, también cuenta con un elenco de primer nivel. Entre ellos están Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maximiliano de la Cruz. La comedia es una adaptación de la creación de John Buchan´s y Alfred Hitchcock y es presentada en el teatro Tronador, con funciones durante los meses de enero y febrero.

LA NACION