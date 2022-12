Carmen Barbieri sufrió un accidente y tuvieron que internarla: “Me saqué el hombro”

escuchar

En las últimas horas, se conoció una noticia que preocupó al mundo del espectáculo. Carmen Barbieri sufrió un accidente en la calle, tuvo que ser trasladada al hospital y pasó la noche internada. Fue LAM (América TV) quien lo informó y luego se conocieron más detalles de lo sucedido. Durante la mañana de este martes, Pampito y Estefanía Berardi, sus panelistas de Mañanísima (Ciudad Magazine) dieron datos sobre el estado de salud de la conductora y reprodujeron un audio que envió desde el centro médico.

El lunes por la noche, antes de que terminara su programa, Ángel De Brito comentó que Barbieri sufrió un accidente y terminó lastimada. “Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez”, detalló Andrea Taboada. “Parece que se golpeó muy fuerte el hombro y están viendo si no está dislocado”, advirtió.

Carmen Barbieri sufrió un accidente en la calle y terminó internada por el fuerte golpe captura de video

Al escucharla, Estefi Berardi -quien trabaja con Carmen- la interrumpió y confirmó el diagnóstico. A su vez, comentó que ella no sabía nada y que incluso habló con Barbieri hasta la tarde y no había pasado nada. “Escribí al grupo y me confirmaron que se dislocó el hombro en la caída”, comentó.

Todos en el piso se lamentaron por lo sucedido y dieron cuenta de que esta no era la primera vez que sufría un episodio de esta índole. “Hace tres meses se resbaló con el pis del perro y se quebró el pie. Tenía una fisura y recién se recuperaba de eso”, indicó la panelista.

El accidente de Carmen Barbieri

Con el correr de las horas se conocieron más detalles del estado de salud de la madre de Federico Bal. Este martes, cuando arrancó Mañanisima, Pampito y Estefi se hicieron cargo de la conducción y le explicaron al público lo que pasó. “Carmen tuvo un accidente doméstico en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Cuando terminó el programa llegó a su casa, fue hacer la compra, sacó a su perro y este hizo que Carmen se caiga en la calle. Está internada y tiene el hombro dislocado”, comunicaron.

En esta línea, Berardi agregó que pudo saber que le acomodaron el hombro en el quirófano y que estaba “muy dolorida”. Acto seguido, mostraron un video que mandó Carmen a su prima, donde se la pudo ver acostada en una cama de hospital con una férula en el brazo izquierdo. “Me caí de rodillas porque me llevé puesta una baldosa. Me iba a levantar, pero el perro me tiró para adelante con la correa”, indicó.

Carmen Barbieri habló de su salud tras el accidente que sufrió

Asimismo, Pampito reprodujo un audio que le mandó la actriz donde se refirió a cómo se sentía tras el accidente: “Estoy acá con la doctora, me van a llevar por segunda vez a hacerme una resonancia magnética. No me rompí nada, pero me saqué el hombro de lugar. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche”.

A su vez, contó cómo se dio la situación en la que también estaba su perro. “Me llevé por delante una baldosa de la vereda. Cuando vio que me caí de rodillas, él se asustó y tiró para correr. Yo lo tenía agarrado con el brazo, pero me dio un tirón tan grande que yo intenté agarrarlo y me saqué el brazo”, concluyó en el audio.

