Ángela Torres habló a corazón abierto sobre la relación con su mamá, Gloria Carrá: “Estuvo a su manera”

Durante su paso por el streaming de Martín Cirio, Ángela Torres habló sobre la conflictiva relación que supo tener con su madre, Gloria Carrá. Durante su adolescencia existieron muchas tensiones, al punto tal de que abandonó la casa que compartían. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron poner los problemas sobre la mesa y hablar de ellos. En este contexto, la cantante contó cómo hicieron para recomponer el vínculo. “A las dos nos importaba mucho reencontrarnos, conocernos de nuevo”, explicó.

“Mi mamá está en un momentazo. Para mí es un ejemplo que me da mucha ilusión de que se puede trabajar en uno; podés hacer muchos cambios con vos mismo, transformar un montón de cosas, ser consciente de un montón de cosas del pasado, pedir disculpas. En ese sentido, las dos hicimos un laburazo y a las dos nos importaba mucho reencontrarnos, conocernos de nuevo”, expresó Ángela Torres. Su madre la tuvo a los 27 años, fruto de su relación con el músico Marcelo Torres, hijo de Lolita y hermano de Diego Torres.

Ángela es la hija mayor de Gloria Carrá, fruto de su relación con el músico Marcelo Torres (Foto: Instagram @gloria_carra)

El paso del tiempo fue clave para sanar: “Yo empecé a tener otra perspectiva porque uno crece y entiende y comprende a sus padres desde otro lado, y también empecé a darme cuenta de que mi mamá fue la que siempre estuvo ahí, a su manera y como pudo. Yo vivía en su casa y, si estaba enferma, la que me llevaba al médico era ella, la que me mantenía era ella”.

Torres reconoció que uno de los motivos del conflicto fue que, durante su infancia, su madre pasaba mucho tiempo fuera de su casa por trabajo. El otro fue que no tenía una buena relación con el marido, el actor Luciano Cáceres, con quien la actriz fue madre de Amelia. Esto la llevó a irse de la casa que compartían e independizarse. Pensó que después de tantos años iba a poder pasarla bien lejos, pero admitió que eso no fue así.

La mala relación con su madre durante su adolescencia llevó a Torres a abandonar la casa que compartían Instagram: @gloria_carra

Durante ese período existía mucha distancia entre ellas y hablaban muy poco. Sin embargo, en los últimos años advirtieron que estaban a tiempo de recomponer su vínculo y volver a conocerse. “Trabajar en uno es incómodo, aceptar a los papás también, juntarte y tener una sesión de terapia con tu mamá es incómodo y es doloroso porque estás viendo cara a cara todas esas cosas que te lastimaron cuando eras chiquito y no hay nada más fuerte e intenso y profundo que todo eso que te pasó cuando eras niño y adolescente. Es un desafío enorme, pero por eso para mí tiene otro valor hoy incluso y la amo más que nunca, porque fue revaliente. Valoro mucho su actitud y el presente que tenemos”, reflexionó la cantante.

"La amo más que nunca", expresó Torres sobre su madre (Foto: Instagram @gloria_carra)

“Siempre fuimos transparentes con esto. Cuando a mí se me complicó mi relación con ella, no me salió otra cosa que decir: ‘La verdad, necesito años de terapia antes de llevarme bien con mi familia’. Era la verdad de ese momento y ahora la verdad es esta. Y me da mucho orgullo que la gente también vea que las cosas pueden estar rotas y a veces se pueden arreglar, otras veces no. Pero con mi mamá, por suerte, lo logramos”, aseguró orgullosa.