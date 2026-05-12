Sofía Gala sorprendió al sacar a la luz un episodio de su adolescencia con Moria Casán

En medio de la espera del estreno de Moria, el biopic de Moria Casán -el cual desembarcará en Netflix el 14 de agosto- Sofía Gala no solo se encuentra en el centro de la escena por la interpretación que llevará a cabo de su madre, de la que se dieron a conocer algunas imágenes como adelanto, sino por revelar un dato desconocido de su adolescencia. Es que, en una entrevista concedida durante el Cosquín Rock Montevideo contó detalles de la relación que tenía con ‘La One’ mientras transitaba su pubertad.

Sofia Gala como Moria Casán en el biopic de Netflix Prensa Netflix

La convivencia con una personalidad tan imponente como la de Moria Casán dejó marcas profundas en la adolescencia de su hija. “Me escapaba mucho de mi casa. En un momento nos peleamos muy fuerte. Yo tendría doce, trece años”, rememoró Sofía sobre aquellos años de rebeldía en Parque Leloir, el refugio familiar de calles de tierra donde estalló uno de sus conflictos más recordados.

Sofía Gala sorprendió con una anécdota de su adolescencia (Foto: Captura)

Según relató, todo comenzó cuando intentaba huir de una discusión: “Hago dos cuadras de tierra, y sale la mujer que trabajaba en mi casa gritando: ‘Sofía, Sofía, se desmayó tu mamá’”.

El grito desesperado transformó su enojo en un miedo paralizante. “Y a mí me agarró una locura. Vuelvo corriendo a mi casa gritando ‘mamá, mamá’ y la encuentro tirada. Tirada y desmayada”, detalló sobre la escena que encontró al regresar. “Yo soy muy del cachetazo. Cualquier cosa la resuelvo a los cachetazos”, admitió al referirse al método que utilizó para que su madre reaccionara.

Sofía Gala recordó el episodio del desmayo fingido de Moria Casán y su impacto en la adolescencia (Foto: Instagram/qsocastiglione)

La anécdota, sin embargo, no terminó con la asistencia médica, sino que adquirió un giro inesperado semanas más tarde. La verdadera naturaleza del episodio salió a la luz en una charla posterior, cuando Gala intentó recordar con su madre el susto vivido. “A las semanas había pasado todo y le digo ‘bol***, qué fuerte cuando te desmayaste’. Y me dice ‘Me hice’”, reveló la actriz.

Esa revelación de Moria dejó en evidencia la compleja estrategia de la diva para manejar la rebeldía de su hija adolescente. “Jugando con mi psiquis desde que era chica. Lograba que vuelva”, cerró.