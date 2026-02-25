Anna Chiara y el ingreso de su mamá, Andrea del Boca, a Gran Hermano: del consejo que le dio al enojo que espera que muestre

Vestida de rojo, en primera fila, aplaude a cada uno de los participantes, graba con su teléfono, se para a alzar las manos y alentar a los ingresantes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Anna del Boca es la hija de Andrea, pero también se mimetiza y es una familiar más de los veintiocho jugadores que forman parte del reality de Telefe. Es que ya lo advirtió Santiago del Moro: “Adentro no hay famosos, son todos iguales”.

En diálogo con LA NACION, Anna se mostró contenta con la incursión de “mamá”, como la menciona durante la entrevista, en el reality y aseguró que “la banca en todas”. Fanática del formato, cuando la actriz le consultó por la propuesta, de inmediato ella le aconsejó que aceptara para poder mostrarse tal cual es en la vida y poder contar su verdad, luego de haber sido absuelta en la causa por defraudación al Estado que la tenía como imputada a ella, a Julio De Vido y a una decena de funcionarios por presunto desvío de fondos en la financiación de la novela grabada en 2015, Mamá corazón. En las últimas horas, el fiscal decidió apelar esta sentencia.

Andrea del Boca, la primera famosa en ingresar a la nueva edición de Gran Hermano 2026

Por otro lado, ilusionada con que a partir de esta exposición le lleguen propuestas para hacer cine, Anna acaba de debutar como panelista en el ciclo de Telefe Strems, La jugada (lunes a jueves a las 19.30). Junto con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte analizarán e intentarán anticipar los movimientos de los veintiocho competidores dentro de la casa.

—¿Cómo estás con la incursión de tu mamá en Gran Hermano?

—Supercontenta. Soy re fan del programa. Los GH de Santi (Del Moro) los vi completos, y siempre hay dando vueltas algún clip que miro. Respetaba y admiraba mucho a Silvina Luna, era un personajón. Y yo soy hija de la farándula, así que conozco.

—¿Hiciste trabajo de archivo mirando videos viejos?

—Poco, más que nada me nutrí de los últimos.

—¿Te imaginabas cuando mirabas Gran Hermano que tu mamá podría estar ahí?

—No. (duda) Sí y no. Pero me gusta y me parece un perfil precioso. Espero que enoje, porque mamá se enoja.

—Vos como hija lo sabrás. ¿Por qué la hacías enojas?

—Sí, yo soy la más indicada para decirlo, así que ojalá saque lo más picante. No la hacía enojar... ella se enoja sola. Yo soy buena alumna, buena hija (risas). Lágrimas seguro va a mostrar. Sé que hay personas a las que no les gusta pero yo la banco, la banco en todas.

—En septiembre fue absuelta en la causa por defraudación al Estado (se investigaba un supuesto desvío de fondos en la financiación de la novela Mamá Corazón, grabada en 2015). Pero desde ese momento ella no dio entrevistas ni se refirió al tema. ¿Esta será una buena oportunidad?

—Sí, de hecho era pensar en eso cuando debatimos y me dio la noticia de Gran Hermano, le dije que era la fórmula perfecta entrar y que la vean como ser humano, porque es una persona real más allá de la tele, de carne y hueso, con sentimientos y con una realidad y una historia jugosas para mostrar. Para volver con tutti.

—¿Cómo la ves como jugadora?

—La veo bien como jugadora, es buena escuchando y muy madre. Con los perfiles más jóvenes puede escuchar y hacer sus socios en el juego, así que bien ahí. Mamá es mamá, vamos al súper juntas y desde chica me doy cuenta que la gente se da vuelta como domingo y dicen: “es Andrea”. “Ahora le piden una foto”, pensaba yo. Ella es Andrea y eso no lo pierde más allá de la tele.

—¿Vas a extrañarla, porque ustedes vivían juntas, no?

—Sí, vivíamos juntas. Estoy a cargo de mi abuela que tiene más de noventa años, con mi novio que me ayuda y mis amigos que son como familia, así que tengo una red de contención. Estoy muy contenta porque es una nueva experiencia esto de empezar a pisar con un piecito la experiencia de vivir sola, de armar mi propia identidad, independizarme.

—Y ahora vas a estar más expuesta. ¿Estás lista para eso?

—Y la verdad, yo soy un poco inconsciente. Le digo a mis amigos que soy Hannah Montana porque no creo esta realidad y mamá me cuenta que mi nacimiento salió en revistas de Italia, entonces hay un sentido. Estoy nerviosa antes, pero cuando dicen “acción” ya está, pongo mentalidad televisión.

—Hay algo en la sangre. ¿Cómo viene tu año?

—Estoy en el streaming de Telefe (La jugada, lunes a jueves a las 19), pero si me quieren llamar para un casting, bienvenido sea. Quiero hacer cine, me encantaría.

—Y en las galas te vamos a ver...

—Voy a estar cien por ciento. Búsquenme que voy a estar.