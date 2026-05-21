Repechaje en Gran Hermano: uno por uno, los personajes que volvieron a la casa

Este miércoles se celebró el repechaje en Gran Hermano. Con una extensa nóminas de exparticipantes, el voto del público determinó que reingresen a la casa dos participantes y la producción del reality determinó, mediante la modalidad de Golden Ticket, que otros dos siguieran los mismos pasos. A su vez, entraron también 9 nuevos participantes.

El Golden Ticket le dio la posibilidad a dos participantes a volver a Gran Hermano

En una noche de mucha tensión, Santiago del Moro, conductor del programa, comenzó a bajar participantes de la placa. En la recta final, cuatro “hermanitos” quedaron expectantes ante la posibilidad de retornar a la competencia: Kennys Palacios, Carmiña Masi, Lola Tomaszeuski y Yisela “Yipio” Pintos.

Finalmente, Lola y Yipio lograron volver a la casa por el voto del público. Lo que siguió fue determinar quiénes seguirían sus pasos por el Golden Ticket, un recurso ideado por la producción para darles la posibilidad a aquellos concursantes -ya eliminados- de tener su segunda chance, a pesar de no ser seleccionados por el voto popular.

Yipio fue la primera en volver a la casa con el repechaje

Los beneficiados en este caso fueron Brian Sarmiento y Carmiña Masi, aunque esta última no superó una instancia pedida por Gran Hermano: precisó de la autorización de Mavinga, la participante agredida por un comentario racista de la periodista paraguaya, y esta decidió negarle el beneficio. Por ende, su lugar lo ocupó Andrea del Boca, quien tuvo una presentación especial y diferente al exfutbolista, al ingresar de manera sorpresiva por la puerta, sin el anuncio previo de Del Moro.

La entrada triunfal de Andrea del Boca a Gran Hermano (Foto: Gran Hermano)

El caso de Andrea del Boca fue por demás particular: su salida de la casa se produjo por un fuerte accidente que le provocó la pérdida de varios dientes. Tras una rápida intervención de un cirujano, la actriz, quien no recibió el alta, decidió tomar el riesgo de reincorporarse a Gran Hermano.

Los nuevos participantes de Generación Dorada

1) Charlotte Caniggia

La primera en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue Charlotte Caniggia, la celebridad más reconocida de todos los elegidos. “Yo voy a ser tranquilita por ahora. Están re locos, me contaron...”, expresó en diálogo con Santiago del Moro, quien le dio la bienvenida y le indicó el camino para entrar a la casa.

Charlotte Caniggia es nueva participante de Gran Hermano (Foto: Instagram @chcaniggia_n)

2) Matías Hanssen

Oriundo de Tucumán tiene un emprendimiento en cepillos de dientes y prometió ser un participante competitivo. “No voy a pisar el palito, voy sin inhibiciones”, dijo en su presentación.

La presentación de Matías Hanssen en Gran Hermano

3) Nenu López

La siguiente fue Nenu López. Es española, estuvo en el Bailando 2023 con Martín Salwe, quien fue su pareja, y dijo tener todas las jugadas en su mente. “Hablo sin pensar, soy muy transparente”, aseguró la modelo.

La presentación de Nenu López en Gran Hermano

4) Sebastián Cola

Es un reconocido presentador de eventos empresariales, crossfitter y director creativo. “Soy el jugador más peligroso que va a ingresar en esta edición”, reveló.

La presentación de Sebastián Cola en Gran Hermano

5) Tati Luna

De nacionalidad uruguaya, estudia abogacía y tiene un carácter muy fuerte. En su presentación aseguró que es sensible, pero no débil. En su corta carrera en el modelaje consiguió ser Miss Uruguay.

La presentación de Tati Luna en Gran Hermano

6) Juan Carlos López

Será denominado como “JC” en Gran Hermano porque hay otro Juan (Juanicar). Le “encanta” estar soltero, es modelo, actor y stripper.

La presentación de Juan Carlos López en Gran Hermano

7) Steffy Pereira

Es brasileña por su mamá y paraguaya por su papá. Es influencer en Paraguay. “Soy alegre y un poco creída. Cuando entre en la casa voy a enloquecer”, aseguró.

La presentación de Steffy Pereira en Gran Hermano

8) Leandro Nigro

Leandro Nigro es un creador de contenido y streamer, sobre todo de fútbol. Hincha de San Lorenzo. Muy competitivo, orgulloso y “odia a los mentirosos”.

La presentación de Leandro Nigro en Gran Hermano

9) Mariela Prieto

Fue la última de los nueve nuevos y directamente se presentó como “la mujer del Turco García”. Sobre esto, afirmó que “es muy loco ser la mujer del Turco” y que tiene una personalidad avasallante.