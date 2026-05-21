Repechaje en Gran Hermano: uno por uno, los personajes que volvieron a la casa
Cuatro “hermanitos” obtuvieron el beneficio de reingresar a la casa; quiénes son y cuáles fueron los restantes nuevos participantes
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Este miércoles se celebró el repechaje en Gran Hermano. Con una extensa nóminas de exparticipantes, el voto del público determinó que reingresen a la casa dos participantes y la producción del reality determinó, mediante la modalidad de Golden Ticket, que otros dos siguieran los mismos pasos. A su vez, entraron también 9 nuevos participantes.
En una noche de mucha tensión, Santiago del Moro, conductor del programa, comenzó a bajar participantes de la placa. En la recta final, cuatro “hermanitos” quedaron expectantes ante la posibilidad de retornar a la competencia: Kennys Palacios, Carmiña Masi, Lola Tomaszeuski y Yisela “Yipio” Pintos.
Finalmente, Lola y Yipio lograron volver a la casa por el voto del público. Lo que siguió fue determinar quiénes seguirían sus pasos por el Golden Ticket, un recurso ideado por la producción para darles la posibilidad a aquellos concursantes -ya eliminados- de tener su segunda chance, a pesar de no ser seleccionados por el voto popular.
Los beneficiados en este caso fueron Brian Sarmiento y Carmiña Masi, aunque esta última no superó una instancia pedida por Gran Hermano: precisó de la autorización de Mavinga, la participante agredida por un comentario racista de la periodista paraguaya, y esta decidió negarle el beneficio. Por ende, su lugar lo ocupó Andrea del Boca, quien tuvo una presentación especial y diferente al exfutbolista, al ingresar de manera sorpresiva por la puerta, sin el anuncio previo de Del Moro.
El caso de Andrea del Boca fue por demás particular: su salida de la casa se produjo por un fuerte accidente que le provocó la pérdida de varios dientes. Tras una rápida intervención de un cirujano, la actriz, quien no recibió el alta, decidió tomar el riesgo de reincorporarse a Gran Hermano.
Los nuevos participantes de Generación Dorada
1) Charlotte Caniggia
La primera en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue Charlotte Caniggia, la celebridad más reconocida de todos los elegidos. “Yo voy a ser tranquilita por ahora. Están re locos, me contaron...”, expresó en diálogo con Santiago del Moro, quien le dio la bienvenida y le indicó el camino para entrar a la casa.
2) Matías Hanssen
Oriundo de Tucumán tiene un emprendimiento en cepillos de dientes y prometió ser un participante competitivo. “No voy a pisar el palito, voy sin inhibiciones”, dijo en su presentación.
3) Nenu López
La siguiente fue Nenu López. Es española, estuvo en el Bailando 2023 con Martín Salwe, quien fue su pareja, y dijo tener todas las jugadas en su mente. “Hablo sin pensar, soy muy transparente”, aseguró la modelo.
4) Sebastián Cola
Es un reconocido presentador de eventos empresariales, crossfitter y director creativo. “Soy el jugador más peligroso que va a ingresar en esta edición”, reveló.
5) Tati Luna
De nacionalidad uruguaya, estudia abogacía y tiene un carácter muy fuerte. En su presentación aseguró que es sensible, pero no débil. En su corta carrera en el modelaje consiguió ser Miss Uruguay.
6) Juan Carlos López
Será denominado como “JC” en Gran Hermano porque hay otro Juan (Juanicar). Le “encanta” estar soltero, es modelo, actor y stripper.
7) Steffy Pereira
Es brasileña por su mamá y paraguaya por su papá. Es influencer en Paraguay. “Soy alegre y un poco creída. Cuando entre en la casa voy a enloquecer”, aseguró.
8) Leandro Nigro
Leandro Nigro es un creador de contenido y streamer, sobre todo de fútbol. Hincha de San Lorenzo. Muy competitivo, orgulloso y “odia a los mentirosos”.
9) Mariela Prieto
Fue la última de los nueve nuevos y directamente se presentó como “la mujer del Turco García”. Sobre esto, afirmó que “es muy loco ser la mujer del Turco” y que tiene una personalidad avasallante.
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