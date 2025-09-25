Andrea del Boca, absuelta en el juicio por la financiación de la telenovela Mamá Corazón

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por presuntos ilícitos en la financiación de la novela Mamá Corazón, grabada en el 2015. Además de la actriz había otros diez imputados, entre los que estaban el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes también fueron absueltos. Minutos antes de las 13, el juez Fernando Canero fue el encargado de leer el veredicto del Tribunal Oral Federal 7 integrado también por Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

“El tribunal resuelve absolver libremente y sin costas a Andrea del Boca por los hechos por los cuales fue requerida su elevación a juicio”, leyó el magistrado. Los jueces consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora A+A Group SRL, de la cual la actriz era representante.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7 consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados para la producción de la telenovela Mamá Corazón

Al igual que De Vido y Del Boca, Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad, Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo, María Lucrecia Cardoso y Hugo Jorge Nielson también fueron absueltos.

La audiencia final, al igual que todas las anteriores, se realizó de manera virtual y tanto la actriz como sus abogados, Juan Pablo Fioribello, Federico Scgumacher y Diego Onorati, se conectaron de manera puntual. Previo al cuarto intermedio antes de la sentencia, los imputados tuvieron la posibilidad de decir unas últimas palabras. “Buenos días, en primer lugar quiero agradecer el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación, solo agradecerles”, dijo con la voz prácticamente quebrada la actriz. Minutos antes, De Vido había dicho que esperaba la resolución, mientras que el exrector de la Universidad de San Martín y la expresidenta del Incaa destacaron su labor en las instituciones que representaron.

Con las pruebas recolectadas y los testimonios, el tribunal buscó determinar si se cometieron ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora A+A Group SRL para una telenovela que nunca llegó a salir al aire.

El juicio comenzó el 7 de marzo de este año, luego de ocho años de espera. Las audiencias correspondientes se realizaron todos los jueves a través de zoom, teniendo que sortear ciertos obstáculos, como un corte de luz que obligó a pasar a un cuarto intermedio durante la primera jornada. En las sucesivas semanas declararon unas cien personas, entre las que se encontraban varios de los integrantes del elenco de Mamá Corazón, como Marcelo Mazzarello, Fabián Mazzei y Fernando Dente.

A fines de agosto de este año, la fiscal a cargo de la causa, Fabiana León, había pedido tres años y medio de prisión para la actriz de novelas como Papá Corazón, Celeste siempre Celeste o Perla Negra, ya que la consideraba “partícipe necesaria” de presunto fraude a la administración pública. También solicitó cuatro años y medio de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos a De Vido, por señalarlo como “autor principal” del ilícito.

Mamá Corazón fue grabada en el 2015 por la productora A+A Group SRL, y pese a que comenzó a editarse, nunca se emitió. La ficción contaba la historia de Alessandra (Del Boca) una viuda madre de una adolescente (Anna del Boca, hija de la actriz, en su primer protagónico). El elenco se completaba con Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.