La remera viral de Antonela Roccuzzo con la cara de Lionel Messi y sus “ocho anillos”

Cada aparición pública de Antonela Roccuzzo causa revuelo. En este caso, mediante sus redes sociales, la empresaria viralizó una remera con la cara de Lionel Messi, su esposo, y sus ocho anillos que representan la cantidad de balones de oro que ganó en toda su carrera profesional.

Bajo el título “Mix”, Roccuzzo subió un carrete de fotos que van desde una imagen familiar con Ciro, el hijo más pequeño, una serie de selfies contra el espejo y otras postales de diferentes menús que comió durante los últimos días.

Antonela Roccuzzo sorprendió con una remera que tiene la cara de Messi con ocho anillos

Sin lugar a dudas que la imagen de la remera de Messi trascendió en las redes sociales. Es que la originalidad de la misma con los ocho anillos, despertó la admiración de los fanáticos, quienes desean tener esa prenda en homenaje a los trofeos conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Este tipo de publicaciones de Antonela se dan de manera esporádica y están orientadas al relato de diferentes situaciones de la vida cotidiana, donde se entremezcla el cariño y cuidado de su familia y su alimentación responsable.

La publicación de Anto Roccuzzo en Instagram

Previo a esta publicación, Roccuzzo encendió las plataformas digitales con un outfit que recordó su etapa como hincha en el Mundial de Qatar 2022. Con un set deportivo violeta, la mujer emuló a una vieja cábala: en la Copa del Mundo usó los sietes partidos la remera alternativa -del mismo color- y eso contribuyó a la conquista deportiva.

Mientras Messi se encuentra con la selección argentina en el medio de la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial, Antonela tiene asegurada su presencia en el primer partido de la Argentina contra Argelia, en Kansas, el próximo 16 de junio. Al igual que en otras ocasiones, concurrirá con sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo.

Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

El Mundial que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá 2026 se pone en marcha el próximo jueves y hay una gran expectativa por ser el último torneo de Lionel Messi con la selección argentina.

Es por eso que muchas personas se preguntan cuáles son los horarios de los partidos de la selección argentina en fase de grupos. El debut será ante Argelia, el martes 16 de junio a las 22 h; el segundo partido ante Austria, el lunes 22 a las 14h; la tercera jornada contra Jordania, a disputarse el sábado a las 22h.

Será el último Mundial de Lionel Messi TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.