Antonela Roccuzzo arrancó la semana en el gimnasio y un detalle del lugar desconcertó a más de uno

El lunes 3 de junio, mientras Lionel Messi se reunía con sus compañeros de la selección argentina para prepararse de cara a los dos amistosos previos a la Copa América 2024, en otra parte de Miami su esposa, Antonela Roccuzzo, también cumplía con su agenda de actividades. La rosarina arrancó su primera semana de junio -un mes muy importante para toda la familia- en el gimnasio, uno de sus espacios favoritos desde que se instaló en los Estados Unidos. A sabiendas de que sus fanáticos siempre están deseosos de conocer un poco más sobre su vida, grabó parte de su día y lo compartió en las redes, pero hubo un detalle en particular que no pasó desapercibido.

Para Antonela Roccuzzo la actividad física es clave para mantener un estilo de vida sano y saludable. Durante los últimos años se ejercitó en el gimnasio privado de su casa, no obstante, cuando llegó a Miami empezó a hacerlo en grupo. Desde 2023, asiste a “Laboratorio de glúteos”, un espacio coordinado por el entrenador Bret Contreras. Pero, no arrancó sola, sino con su íntima amiga Elena Galera, y las dos se integraron muy bien con el resto de las mujeres que entrenan allí. Es más, la empresaria está tan a gusto en el lugar que hasta llevó a Leo Messi para que se sumara a sus sesiones de entrenamiento.

Anto Roccuzzo junto a su entrenador y una de sus compañeras (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En varias oportunidades, la madre de Thiago, Mateo y Ciro, publicó la intimidad de sus jornadas en el gimnasio. En sus posteos no solo mostró sus impecables looks deportivos, sino también sus máquinas favoritas y hasta las selfies frente al espejo que se sacó con sus amigas. Como gran fanática del entrenamiento, arrancó el primer lunes de junio con su rutina y no dudó en compartirlo con sus más de 40 millones de seguidores. Pero, hubo una cuestión del video que subió que generó sorpresa. ¿Qué pasó? El gimnasio estaba completamente vacío.

Roccuzzo grabó un video para mostrar un poco el lugar mientras de fondo sonaba “Una noche en Medellín (Remix)”, canción de Karol G, Cris Mj y Ryan Castro. La cuestión fue que todas las máquinas estaban libres y en los espejos solo se la podía visualizar a ella. Esto despertó bastante curiosidad dado que el lugar suele tener una gran convocatoria de gente y además era lunes. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que pudiera cumplir con su rutina diaria, en un horario que se acoplara no solo con su agenda, sino también con la de sus hijos.

Anto Roccuzzo dejó entrever el look total black para su día de entrenamiento (Foto: Captura de video / Instagram @antonelaroccuzzo)

Incluso, la rosarina aprovechó el espacio para pararse brevemente frente al espejo y mostrar su look del día. Esta vez eligió un conjunto deportivo de top y calza tiro alto, todo en color negro. Le sumó unas medias y unas zapatillas blancas, con detalles también en negro, y recogió su cabello para estar más cómoda.

La rosarina mostró la intimidad de su día en el gimnasio (Instagram @antonelaroccuzzo)

Además del video, Antonela también subió una imagen donde se pudo apreciar con claridad el cartel luminoso color rosado con una frase motivacional que está colgado en una de las paredes. La misma decía: “This must be the place”, que traducido al español significa: “Este debe ser el lugar”.

El look Barbiecore de Antonela Roccuzzo que conquistó a sus seguidores

La agenda de Antonela Roccuzzo no solo incluye jornadas de entrenamiento, eventos y tardes en familia, sino también partidos de fútbol. Así como alienta a sus hijos cuando juegan con sus respectivos equipos, también acompaña a Lionel Messi cuando luce la número 10 de Inter Miami. Incluso, elige looks acordes con los colores del equipo.

Antonela Roccuzzo lució un look blanco y rosa que causó furor (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Para ir al partido de Inter Miami y Atlanta United, donde Las Garzas perdieron 3-1, se lució con un vistoso look. Se puso un pantalón tiro alto estilo Oxford en color rosa y un corsé blanco. Como accesorio, además de algunas joyas, llevó una cartera con detalles florales, que causó furor. Fiel a su estilo, antes de irse a la cancha, hizo algunas fotos frente al espejo de su casa para mostrar su outfit.

LA NACION