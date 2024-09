Antonela Roccuzzo deslumbró a todos con un elegante y canchero look sastrero con la panza al aire

Escuchar

Es preciso decir que en los últimos años Antonela Roccuzzo se convirtió en toda una referente del mundo de la moda, el fitness y el cuidado de la piel. A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 40 millones de seguidores, comparte desde sus entrenamientos hasta los productos que utiliza para su rutina de skin care. Pero, sin duda, son las fotos de sus outfits los que suelen predominar en su feed. Puede lucir coloridos conjuntos deportivos, como así también elegantes vestidos negros y ocasionalmente algunas piezas de sastrería que nunca pasan inadvertidas.

Justamente el sábado, compartió con sus fans su look del día y recibió muchos elogios. ¿Qué se puso? Un elegante y canchero traje gris de dos piezas que dejó parte del abdomen al descubierto. Roccuzzo se lució con una de las prendas de la temporada y se robó todas las miradas.

Anto Roccuzzo se lució con un traje de dos piezas en color gris (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Desde que aterrizó en Miami junto a Lionel Messi y sus tres hijos Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (6) hace poco más de un año, Roccuzzo deslumbra con distintos tipos de look. Para sus salidas nocturnas con amigos supo lucir vestidos cortos al cuerpo en color negro con zapatos altos y para ir a entrenar al Laboratorio de Glúteos optó por conjuntos deportivos en diversos colores, desde marrón, hasta negro y el verde. Asimismo, dejó en claro que las piezas de sastrería suelen ser de sus favoritas y no duda en combinarlas de diferente manera para lograr looks más cancheros y sofisticados.

De hecho, el fin de semana se lució con un traje color gris claro de crop top, que dejó parte del abdomen al aire y unos pantalones tiro alto de Revolve, marca con la que trabaja activamente desde hace unos meses. Le sumó zapatos blancos y le dio el toque final con una cartera metálica de plata con detalles en dorado de Paco Rabanne. Un look sobrio y elegante, pero al mismo tiempo canchero y a la moda.

La rosarina compartió su mini sesión de fotos en su feed de Instagram (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pendiente de todos los detalles, combinó el outfit con un peinado y maquillaje acordes. Al cabello lo dejó suelto con algunas ondas y recogido levemente hacia un costado. Acentuó la mirada con sombras en tonos marrones y un intenso delineado en negro y optó por un brillo labial rosa. Para finalizar agregó sus infaltables accesorios: aros, una delicada pulsera y un par de anillos.

Roccuzzo combinó el traje con una cartera plateada y algunas piezas de joyería (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Sus fanáticos quedaron encantados con su outfit y no dudaron en elogiarlo. “La reina”; “Tan hermosa Anto”; “Bella”; “Bellísima Anto como siempre”; “La verdadera primera dama”; “Impecable”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación, la cual superó el millón de “Me Gusta”.

Antonela Roccuzzo mostró la nueva saga literaria que empezará a leer

Otra de las cosas que le encantan hacer a la influencer es leer. La semana pasada mostró que le llegaron varios libros a su casa y no tardó en acomodarlos en su biblioteca. Recibió los escritos de la autora Holly Black: El príncipe cruel, El Rey malvado y La Reina de nada, correspondientes a la saga Los habitantes del aire y Tributo, Valor y Hierro, de la trilogía Cuentos de hadas modernos. “Qué ganas de empezarlos”, comentó Anto Roccuzzo en sus stories de Instagram.

Los libros que llegaron a casa a Anto Roccuzzo (Foto: captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

En los últimos meses, la madre de Thiago, Mateo y Ciro, dejó en claro cuáles son sus temáticas de preferencia. Por un lado, leyó los libros de fantasía y ciencia ficción de Alas de sangre y alas de hierro, de la autora norteamericana Rebecca Yarros. También reveló que es fanática de Colleen Hoover: leyó, en inglés, It Starts With Us, la segunda parte de It Ends With Us y también tuvo en sus manos Verity, La sombra de un engaño de la misma autora.

