Antonela Roccuzzo mostró qué hace en sus ratos libres y reveló cuál es su nueva “obsesión”

Desde que se instaló en Miami, Antonela Roccuzzo se convirtió en toda una influencer. Trabaja con importantes marcas de alta costura, indumentaria deportiva y cuidado de la piel. En el último año, ofició de anfitriona en importantes eventos de moda, fue elegida como embajadora de una exclusiva firma parisina de cosméticos y fragancias y viajó a Nueva York de la mano de una lujosa joyería.

Pero, así como comparte en redes sociales su lado más glamoroso, la rosarina también opta por mostrar lo que sucede en la intimidad del hogar que comparte con su marido, Lionel Messi, y sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6). En las últimas horas, dejó entrever cómo aprovecha el tiempo libre que tiene y reveló cuál es su “obsesión” del momento.

La rosarina es toda una influencer de moda, fitness y skincare (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Hay una serie de cosas que Roccuzzo disfruta mucho hacer. Por un lado, está la actividad física. Si bien siempre entrenaba en el gimnasio de su casa, desde que se instaló en los Estados Unidos se inscribió en Laboratorio de glúteos, un espacio al que asiste junto a su amiga, Elena Galera, y al que incluso supo llevar a Leo. Otra cosa que le encanta es la lectura. La rosarina es fanática de las novelas y en algunas oportunidades las usa para mejorar su nivel de inglés, puesto que opta por leerlas en dicho idioma.

En ocasiones, supo compartir con sus más de 40 millones de seguidores cuál fue su nueva adquisición literaria y esto fue justamente lo que hizo ahora: aprovechó para relajarse en casa acompañada por su fiel amigo Abú, el perrito caniche toy de la familia, y leer un rato. ¿Qué eligió? Un libro de su actual autora favorita, la norteamericana Colleen Hoover.

Actualmente, Antonela está leyendo Verity de la autora norteamericana Colleen Hoover (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Roccuzzo mostró que tenía en sus manos la versión en español de Verity, La sombra de un engaño (Verity) de editorial Planeta. Este thriller psicológico de 2018 escrito por Hoover gira en torno a Lowen Ashleigh, una escritora en bancarrota que recibe una oferta laboral de parte de Jeremy Crawford, esposo de la exitosa autora Verity Crawford, para que finalice los libros restantes de una exitosa serie que su mujer no puede completar.

Sin embargo, una vez en la casa, la protagonista se encuentra con una escalofriante autobiografía incompleta que Verity ocultó de los ojos del mundo. La escritora decide no contarle a Jeremy sobre los escritos por temor a que puedan herirlo, pero, cuando advierte lo que siente por él, se dará cuenta de que ella podría beneficiarse si él conociera la verdad.

“Nueva obsesión desbloqueada”, escribió Antonela Roccuzzo en su storie de Instagram y etiquetó a la autora del bestseller. De esta manera demistró que está fascinada con esta autora y ya adquirió varios de sus libros.

La semana pasada Roccuzzo mostró que tenía en sus manos la novela It Starts With Us de Colleen Hoover (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Días atrás, compartió con sus seguidores que tenía en sus manos It Starts With Us (Volver a empezar), una novela romántica que Hoover publicó en 2022. La historia se centra en Lily Bloom quien, tras lograr la custodia compartida de su hija con su exmarido Ryle Kincaid, se reencuentra con su gran amor, Atlas Corrigan. Ella piensa que la vida le dio una segunda oportunidad para amar y comenzar una nueva historia, pero luego entenderá que por más de que ya no sean pareja, su ex no aceptará que entre todos los hombres, sea Atlas el que esté a su lado.

Este libro, que Roccuzzo leyó en inglés, es la segunda parte del bestseller de 2016, It Ends with Us (Romper el círculo), el cual fue llevado a la pantalla grande con Blake Lively como protagonista. La película basada en el libro se estrenará el 8 de agosto en los Estados Unidos y tiene previsto llegar a los cines argentinos una semana después.

