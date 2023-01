El detalle que desencadenó una fuerte discusión entre Ariel y Alfa en Gran Hermano: “No me busques”

escuchar

La tensión dentro de la casa más famosa del país aumenta a medida que se acerca la gran final. Tras más de tres meses de encierro, los concursantes de Gran Hermano (Telefe) tienen las emociones a flor de piel y pueden surgir tanto acercamientos como cruces. Así, Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago protagonizaron una fuerte discusión delante de todos sus compañeros en la mesa de almuerzo, que se desencadenó por un peculiar motivo que involucró la lista de la compra.

Mientras almorzaban, los “hermanitos”, excepto Marcos Ginocchio que se encontraba en la habitación, debatieron sobre la compra de alimentos de la semana, que está a cargo actualmente de Romina Uhrig. Lucila “La Tora” Villar sugirió que podrían incluir “dos pollitos” en su elección, pero el concursante más veterano de la casa se exaltó y expresó su negativa por el elevado precio del producto. “Tres lucas vale el pollo”, apuntó. Al instante, Ariel respondió: “Romi organiza”.

ARCHIVO-. Alfa saltó contra Ariel durante el almuerzo (Fuente: Telefe/Captura de video)

Un comentario que, dado la tensa trayectoria que se mantiene entre ambos participantes, hizo saltar a Alfa: “Estamos comentando, nada más. No es: ‘Romi organiza’”. “No, ya sé. Dejame hablar cuando quiero hablar con la gente. Si yo no te jodo a vos”, advirtió Ansaldo. Pero el veterano no frenó la discusión y siguió: “No, no, pará la pi***. Vos te metiste. Yo no hablo así, no me gusta, no peleo”, sentenció. La charla continuó con el intercambio de los concursantes, que no daban el brazo a torcer y querían tener la última palabra.

“No me busques el error todo el tiempo”, destacó Ariel. “Vos me estás buscando a mí. Estaba comentando yo lo del pollo”, cerró Santiago. Aunque Ansaldo terminó: “Basta, loco, terminala. Me tenés las pelot*s llenas. Ya te pedí perdón. No me hinches más si te ofendió lo que dice en 1970. No me querés hablar, no me hables”.

