Apareció Luifa en la tribuna de Gran Hermano y reveló quién cree que será el gran ganador de esta edición

Luifa Galesio, recordado por su intensa participación en Gran Hermano 2016 y su consecuente triunfo, sorprendió a todos al aparecer en la tribuna del programa en el piso de Telefe este domingo 26 de mayo. En esta línea, el conductor del programa, Santiago del Moro, lo vio y saludó rápidamente. Allí, fue cuando el conductor indagó sobre “¿qué tenía que tener un participante para ser el ganador de Gran Hermano?”.

A esto, el joven futbolista respondió: “Personalidad e ir al frente siempre”. En ese momento, Del Moro no dudó en consultar por el favorito del exjugador. De esta manera, Luifa se predispuso a compartir sus pensamientos sobre quién será el próximo ganador. En ese instante, se mostró seguro de que el merecedor del título en esta edición debería ser Bautista.

Luifa fue el primer integrante en ingresar a la casa y el último en salir en Gran Hermano 2016, una trayectoria que dejó huella en el reality. Durante su estancia, vivió romances con Yasmila Mendeguía e Ivana Icardi, con quien mantuvo una relación después de su salida. Sus días en la casa estuvieron marcados por amistades, estrategias y una competencia feroz que lo mantuvo dentro por 92 días.

En aquella edición conducida por Jorge Rial, Luifa y Yasmila se enfrentaron en un duelo decisivo para ver quién abandonaba la casa. Finalmente, el público decidió que Luifa debía irse. “No me esperaba ser eliminado. Me sentía importante dentro de la casa y me jugaba la vida por querer ganarlo. Al mirar para atrás y ver el riesgo que había tomado, sentía que era todo un fracaso”, reveló Luifa, dejando claro su espíritu competitivo.

La vida de Luifa Galesio, ganador del Gran Hermano en 2016 y actualmente futbolista en el Ascenso de Italia

A pesar de la eliminación, Luifa no perdió la esperanza. “A la semana siguiente la gente dejó de ver Gran Hermano. Bajó el rating. Dentro de la casa solo se hablaba de mí y me hicieron entrar gracias al voto de la gente. Después estuvo en mí mover las fichas justas para poder ganar”, recordó sobre su camino en el juego.

Muchas personas en redes sociales, sobre todo los “Furiosos”, se mostraron en contra de los dichos de Luifa sobre Bautista, ya que consideren que la participante es quien realmente “va de frente y tiene personalidad”.

LA NACION