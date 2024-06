Araceli González cumplió años y mostró la intimidad del festejo rodeada de familia y amigos

Escuchar

En los últimos días, Araceli González sorprendió con un nuevo corte de pelo estilo carré, pero muy pocos lo asociaron su cambio de look a una celebración especial: sus 57 años. Es que este miércoles 19 de junio, la actriz cumplió otro año más de vida, y decidió festejarlo la noche del 20, después del debut y triunfo de la selección argentina en la Copa América.

La actriz estrenó sus 57 años rodeada de sus afectos (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

A través de su Instagram, la esposa de Fabián Mazzei compartió cada momento de la fiesta que realizó en su casa. Rodeada de su familia y amigos, a quienes deleitó con un menú de comida italiana, bailó al ritmo de la música disco y convirtió su hogar en un gran boliche.

La actriz estrenó sus 57 años rodeada de sus afectos (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

“Birthday girl”, era la frase que se leyó en la vincha de brillos que lució sobre su cabeza, mientras que el color rojo fue el característico de su outfit: pantalón de cuero y estiletos en aquel tono, el cual decidió combinar con una camisa negra. ¿El maquillaje?, sombras color café y labios tono cherry de G.ara Cosmetics, su línea de cosmetología.

Desde su perfil, donde la siguen casi dos millones de personas, la intérprete de Camila en Nano (eltrece) expresó: “¡Feliz y merecido cumpleaños para mí! ¡Con mis amores! Mi deseo no es deseo! ¡Es un gracias a mi vida hoy! ¡Mi elección hoy! ¡Mi amor hoy! Gracias, soy muy afortunada y quiero agradecer”.

“Que seas inmensamente feliz, Ara preciosa”; “Feliz cumple... Junto a tu bella familia. Muchas bendiciones para un ser maravilloso”; “Feliz cumpleaños a la mujer más linda de la Argentina, saludos desde San Luis” y “Es Hermosísima con esa belleza tan natural, parece una mujer de 40 años, una locura. Muy feliz cumpleaños y bendiciones”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

El festejo de Araceli viene luego de transitar el duelo por una difícil pérdida, porque cuatro meses atrás le tocó despedir a su padre, a quien le dedicó un sentido mensaje a través de las redes sociales. “¡Él es mi Papá! Falleció hace 7 días exactamente hoy. Ernesto González, enero fue un mes voraz”, anunció.

Las imágenes que compartió Araceli González para recordar a su papá (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.7 millones de seguidores, en ese momento publicó una serie de imágenes retro y habló del doloroso final que tuvo su papá por la enfermedad que transitaba: “Todo fue muy rápido y doloroso. Muchas veces nos cuesta aceptar y no podemos expresar. Es la primera vez que me sentí muda y adormecida. Siempre fui de accionar y liberar. Pero en momentos de mi vida, los dolores que atraviesan sin red, atropellan”.

“¡Agradezco a mi hermano que pudimos encontrarnos para abordarlo hasta el último día!”, comentó y recalcó la fortaleza de su progenitor: “¡Peleó con esa enfermedad que si la cura está libérenla porque destruye y nos ata! ¡Yo quiero solo decir que no importa cómo se entrega uno en la vida, lo más importante es cómo uno recibe y puede transformar las pequeñas cosas en grandes cosas, los pocos y pequeños recuerdos en obras maestras! (...)”.

Las imágenes que compartió Araceli González para recordar a su papá (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

Para cerrar, completó: “Volá alto ¡No hay nada que quedó pendiente, yo siempre amé estar a upa, de tu mano o solo mirándote! ¡Me quedo con lo mejor de vos! Me quedo con los recuerdos, el olor a nafta, los fierros, las carreras, el autódromo, el sonido de la radio y esos ojos que no podían ser más hermosos. ¡Celeste cielo! ¡Siempre quise tenerlos! Perdón. Hay algo que quedó pendiente, que me enseñaras a bailar el tango. ¡En la próxima lo hacemos! ¿Quedamos así?! ¡Te amo! ¡Papá!”

LA NACION