Araceli González sorprendió en la noche de este sábado 17 de febrero con una triste noticia: la muerte de su padre, Ernesto. Pese a que el hombre falleció el sábado pasado, la actriz pudo comunicarlo recién en las últimas horas y lo hizo con una desgarradora carta en su red social. “¡Él es mi Papá! Falleció hace 7 días exactamente hoy. Ernesto González, enero fue un mes voraz”, anunció.

Las imágenes que compartió Araceli González para recordar a su papá (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.7 millones de seguidores, publicó una serie de imágenes retro y habló del doloroso final que tuvo su papá por la enfermedad que transitaba: “Todo fue muy rápido y doloroso. Muchas veces nos cuesta aceptar y no podemos expresar. Es la primera vez que me sentí muda y adormecida. Siempre fui de accionar y liberar. Pero en momentos de mi vida los dolores que atraviesan sin red, atropellan”.

En ese sentido, reconoció la ayuda de su hermano, quien estuvo acompañándola desde el primer momento. “¡Agradezco a mi hermano que pudimos encontrarnos para abordarlo hasta el último día!”, comentó y recalcó la fortaleza de su progenitor: “¡Peleó con esa enfermedad que si la cura está libérenla porque destruye y nos ata! ¡Yo quiero solo decir que no importa cómo se entrega uno en la vida, lo más importante es cómo uno recibe y puede transformar las pequeñas cosas en grandes cosas, los pocos y pequeños recuerdos en obras maestras!”.

La mujer de Fabián Mazzei quiso culminar su escrito con cada uno de los recuerdos de su padre, los cuales atesorará siempre en su corazón. “¡Yo te extrañé toda la vida! ¡Te busqué cuánto podía! ¡Hasta de grande la niña quería de vos! ¡Papá me quedó con lo mejor! Con tus silencios, tus ojos mojados, tus expresiones que dejaban entrever que algo quería decir. ¡No todos podemos expresar cada sentimiento, pero si sentía tus ganas de hacerlo! ¡El contador de chistes, el bombón de la familia, el locutor de radio, el amante del tango! Quisiste recuperar el tren en Patricio, lugar donde naciste. ¡Defensor de su pueblo! Alma libre! Ibas en busca de tus propios sueños”, enumeró.

Y completó: “Volá alto ¡No hay nada que quedó pendiente, yo siempre amé estar a upa, de tu mano o solo mirándote! ¡Me quedo con lo mejor de vos! Me quedo con los recuerdos, el olor a nafta, los fierros, las carreras, el autódromo, el sonido de la radio y esos ojos que no podían ser más hermosos. ¡Celeste cielo! ¡Siempre quise tenerlos! Perdón. Hay algo que quedó pendiente, que me enseñaras a bailar el tango. ¡En la próxima lo hacemos! ¿Quedamos así?! ¡Te amo! ¡Papá!”

El día que Araceli González contó que superó el SIBO

En agosto, Araceli González contó que le diagnosticaron SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, por sus siglas en inglés), una enfermedad bacteriana bastante común que puede confundirse con la celiaquía, el colon irritable o la intolerancia a la lactosa. En ese momento, advirtió que se encontraba en tratamiento.

En noviembre en una entrevista para Intrusos (América TV) la actriz manifestó que pudo superar la enfermedad. “Bien, ya estoy bien. Bajé 10 kilos con ese tema. Al principio, fue horrible. No hay nada peor”, argumentó y recalcó la importancia de contar con un seguimiento médico: “La verdad es que tuve un médico gastroenterólogo que lo cazó enseguida y un nutricionista maravilloso, que siguen controlándome, porque lleva un tiempo”.