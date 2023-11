escuchar

En agosto, Araceli González contó que le diagnosticaron SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, por sus siglas en inglés), una enfermedad bacteriana bastante común que puede confundirse con la celiaquía, el colon irritable o la intolerancia a la lactosa. La actriz advirtió que se encontraba en tratamiento y, en las últimas horas, reveló que finalmente lo superó. Aunque también relató el mal momento que vivió durante su proceso: “Bajé 10 kilos”.

“Me acaban de diagnosticar SIBO”, señaló la intérprete de Dulce amor. Aunque se mostró tranquila al recibir la noticia, ya que se puso manos a la obra de inmediato con el tratamiento, González habló de cómo le afectó a su rutina. “Son los distintos stop que nos pone la vida. Generalmente, uno va tan acelerado con todo que no se da cuenta”, destacó.

Y añadió: “Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo. Siempre la vida te da estas cosas, como que te desbandás, pero volvés. Y lo bueno es estar lúcido para darse cuenta”.

En las últimas horas, Araceli González manifestó alegre que pudo superar la enfermedad. “Bien, ya estoy bien”, señaló en diálogo con Intrusos del Espectáculo (América TV), la mañana de este martes. En tanto, la actriz destacó el acompañamiento de los profesionales que estuvieron a su lado durante el tratamiento. “La verdad es que tuve un médico gastroenterólogo que lo cazó enseguida y un nutricionista maravilloso, que siguen controlándome, porque lleva un tiempo”.

La icónica actriz argentina recordó el mal momento que vivió al atravesar la enfermedad. “Bajé 10 kilos con ese tema. Al principio, fue horrible. No hay nada peor”, argumentó. Y recalcó: “He dado muchas charlas acerca del SIBO a mucha gente que lo ha necesitado, pero ya estoy bien”.

El pedido que Araceli González hizo a sus seguidores tras conocer el diagnóstico de SIBO

Araceli González compartió en sus Stories de Instagram, donde acumuló más de un millón y medio de seguidores, el diagnóstico que recibió en agosto pasado y contó que comenzó el tratamiento de manera inmediata. “Lo tomé con mucha calma. La verdad es que no me estresó recibir el diagnóstico porque, sinceramente, cuando ya sabés lo que tenés, podés abordarlo como corresponde y es lo que me está pasando a mí ahora”, apuntó.

Además, la actriz aseguró que el momento le hizo reflexionar acerca del ritmo de su rutina. “Me frenó, porque venía como media enloquecida. Entonces, me olvido de comer como corresponde, y yo siempre como muy bien. No consumo lactosa, porque soy intolerante, ni gluten, porque no me hace bien”, relató.

La actriz invitó a sus seguidores a chequearse Santiago Cichero/AFV

En tanto, González respondió a las consultas de sus seguidores, mientras degustaba un mate. “Lo endulcé con coco. Hoy puedo tomarlo, mañana, no sé. Soy muy novata y me preguntan demasiado. Y la verdad, no sé”, puntualizó.

Para finalizar, hizo un pedido: “Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Lo importante es tener el diagnóstico. Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde”.