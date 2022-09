Armageddon Time: lanzan el tráiler del film protagonizado por Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong

La nueva película de James Gray ya cuenta con tráiler oficial. Armageddon Time promete llegar lejos. Y es que la película se basó en la propia infancia de su creador y presenta un elenco tentador de estrellas de Hollywood. ¿Cuándo se podrá ver en la pantalla grande?

Paul Graff (interpretado por Banks Repeta) vive su infancia en Queens, Nueva York, en la década de 1980, en un Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan. Con la inocencia de un niño de 12 años que desconoce la discriminación y los estereotipos sociales, conoce a Johnny (Jaylin Webb), un estudiante afrodescendiente y de clase baja, con quien entabla una profunda amistad que será mal vista por su familia, sus compañeros y la sociedad en general.

La película 'Armageddon Time' ya tiene tráiler oficial.

Bajo la atenta mirada de sus padres (Anne Hathaway y Jeremy Strong) y los reproches por su nueva amistad, Graff tendrá que aprender a enfrentar los estereotipos de una sociedad racista.

El niño fue enviado a la escuela privada de Kew-Forest, en la que Fred Trump, padre del expresidente de los Estados Unidos, pertenecía a la junta directiva. Su abuelo (interpretado por Anthony Hopkins) le inculcará los valores humanos y lo alentará a reprender contra las acusaciones injustas.

En diálogo con Deadline, el mismo creador afirmó que la película está basada en su propia infancia.“Johnny era mi mejor amigo en la escuela pública. Nunca tuve muchos amigos y a él lo amaba, me encantaba ese niño”, apuntó. Además, contó que lo último que supo de él fue que lo asesinaron en medio de un negocio de drogas.

“No había celulares, ni Facebook. Johnny no tenía teléfono en casa. Era muy difícil y perdimos el contacto. Me enteré de su muerte a principios de la década de 1990, varios años después. Lo mataron un negocio de drogas en Jamaica, Queens. No conozco los detalles. Nunca lo volví a ver después de lo que se ve en la película”, contó el director.

En cuanto a la decisión que tomaron sus padres de cambiar al pequeño de una escuela pública a una privada, sostuvo: “Se equivocaron porque nunca me dijeron ‘irás a este nuevo lugar, perdiste a ese amigo, pero tenés nuevos. ¿Estarás bien?’. Ese cambio se consideró beneficioso para mí. Salía con un grupo supuestamente mejor. Pero nunca me preguntaron, ni una sola vez, cómo me sentía en realidad”. Y agregó: “Estaba a la deriva. Luché. Sobreviví, creo. Era un niño feo, pero divertido”.

Anne Hathaway y Anthony Hopkins dan vida a la madre y al abuelo del pequeño Paul en 'Armageddon Time'. Captura de video

Armageddon Time celebró su debut en mayo durante el Festival de Cannes y se espera que llegue a la gran pantalla en la Argentina entre finales de 2022 y el próximo año 2023. “Traté de ser lo más honesto posible y, de alguna manera, me hice responsable tanto como pude. Me crié en un ambiente donde el cine era lo que, después de la película, discutís con amigos. Y no podía hablar de algo en lo que todo saliera bien”, expresó el director.