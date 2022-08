Daniel Radcliffe se pone en la piel de un músico de culto y comparte un apasionado beso con Madonna, en el trailer de su nuevo film

En uno de los últimos episodios de Stranger Things, Eddie (Joseph Quinn) le decía a Dustin (Gaten Matarazzo) que aún recordaba cuando lo había visto por primera vez, usando una remera de Weird Al. Y aunque a muchos espectadores del mundo ese nombre no les resonó, el público de Estados Unidos reconoció inmediatamente la referencia a Weird Al Yankovic, uno de los músicos más populares de los últimos tiempos. La fama de esa figura es tan importante, que pronto se estrenará un biopic sobre su vida, con Daniel Radcliffe en el papel principal.

En los últimos días, se estrenó el primer avance de Weird: The Al Yankovic Story, el film que repasa las más de cuatro décadas de trayectoria que lleva el músico. Con 62 años de edad, Al Yankovic comenzó a dedicarse a la música a mediados de los setenta, inclinándose especialmente por la polka. Pero Yankovic pronto dio con una fórmula, que terminó por convertirlo en un astro de su país: cambiar las letras de populares canciones, reversionando conocidos temas pero con líricas que hablaban de cuestiones mucho más absurdas, convirtiendo himnos de música pop en pegadizas piezas de comedia.

De esa manera, “Bad” se convirtió en “Fat”, “My Sharona” en “My Bologna”, o “Anothe One Bites the Dust” en “Another One Rides the Bus”. De esa manera, Weird Al ganó una enorme fama y logró imponerle su estilo en piezas que se convirtieron en impensados hit.

En el trailer de la película, Radcliffe compone a Weird Al a lo largo de varios años y pone énfasis en la década de los ochenta, cuando el músico logró una meteórica fama. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más altos del avance, es la aparición de Madonna (Evan Rachel Wood). Y muy a tono con el irreverente estilo del artista, la película también juega a burlarse de las biopics tradicionales, y mezcla hechos históricos con otros que se anclan en el mundo de la fantasía, como el pasaje que representa un romance entre Madonna y Weird Al, algo que nunca sucedió.

Con este film, Radcliffe sigue adelante en su búsqueda por construir una carrera atravesada por las películas que escapan a cualquier rótulo, representando personajes muy originales, que lo alejan cada vez más de la sombra de Harry Potter.

Daniel Radcliffe como Harry Potter en la película de Warner Harry Potter y el prisionero de Azkaban. (Foto AP / Warner Bros.) Warner - Archivo

Claro que el niño mago, nunca dejará de ser el mayor trampolín del actor. Y aunque agradecido de lo que significó esa oportunidad, Radcliffe es muy claro sobre la posibilidad de volver a interpretarlo: “Alcancé un punto en el que siento que salí de Potter muy bien, estoy muy contento en donde me encuentro ahora, y creo que volver ahí sería un cambio gigantesco para mi vida”. Si bien hoy no ve como una posibilidad cercana volver a adoptar el atuendo de Potter, el actor dejó una puerta abierta: “Desde luego que nunca diría nunca, pero tengamos en cuenta que la gente de Star Wars tardó unos 30 o 40 años en regresar a la saga. En mi caso, de momento solo pasaron diez. Ahora mismo, no es algo en lo que me encuentre interesado”.