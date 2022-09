“Dedos verdes”: el notorio error del último episodio de House of the Dragon que los usuarios no dejaron pasar

Son semanas intensas para los fanáticos de Game of Thrones, porque HBO estrenó House of the Dragon, una precuela de la mítica serie de dragones. Rápidamente, la propuesta se convirtió en la opción elegida por una multitud para terminar de la mejor manera el fin de semana. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a los fanáticos de este universo, además de la fidelidad, es la especial atención que le prestan a los detalles. Es por eso que, en el último episodio, notaron un error que no dejaron pasar y se hicieron eco en las redes sociales. ¡Atención! Esta nota contiene spoliers.

La nueva serie es una precuela de la historia original y se ubica 200 años antes de ella. Está basada en el libro Fuego y Sangre, también de George R.R. Martin, y cuenta con las actuaciones de Milly Alcock, Paddy Constantine, Matt Smith, Olivia Cooke, entre otros. Serán 10 episodios, de los cuales ya se estrenaron tres, y fue en este último, donde los televidentes se percataron de un error en una de las escenas y, como era de esperarse, no dudaron en expresarse sobre el hallazgo en las redes sociales.

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen en una escena de House of the Dragon (HBO Max vía AP)

En The Heirs of the Dragon (El heredero del dragón) el primer episodio de la entrega, el Rey Viserys I Targaryen sufrió un corte en la mano cuando se golpeó con una de las filosas puntas del Trono de Hierro. Quienes vieron Game of Thrones, saben el destino que tuvieron aquellos que llegaron a sentarse allí o quienes buscaron hacerlo. En un primer momento, se pensó que era una simple herida, no obstante, comenzó a infectarse rápidamente, debido también a la extraña enfermedad que tiene el rey de los Siete Reinos, la cual, según se pudo ver en los capítulos, progresa rápidamente.

Si bien los Maestros buscaron las distintas formas para sanar la herida, los resultados no fueron los esperados. Por ese motivo, el personaje que interpreta Paddy Constantine sufrió la amputación de dos de sus dedos: el meñique y el anular. Según explicó el sitio Que ver, desde el área de efectos visuales recubrieron los dedos del actor con una tela verde, para que de esa manera se pudiera ver la mano sin los dedos y en su lugar, la cicatriz. Sin embargo, parece que el efecto no fue aplicado en todas las escenas.

En una parte de Second of his name (Segundo en su nombre), el último capítulo que se estrenó el pasado domingo, se pudo notar que el rey tenía los dedos verdes durante una de las escenas, es decir, que no fueron retocados en la etapa de posproducción. Rápidamente, quienes lo estaban viendo se percataron del error y no dudaron en remarcado una y otra vez en las redes.

Los fans no tardaron en comentar el capítulo en las redes (Foto: Captura de Twitter)

Los fans captaron el momento en el cual se pudo ver el error de edición (Foto: Captura de Twitter)

“Muy bueno el capítulo y todo, pero se olvidaron de quitarle los dedos a Viserys, le dejaron el fondo verde”; “Buenísimo el capítulo de hoy, pero les faltó un chroma en los dedos de Viserys”, escribieron algunos usuarios de Twitter.

Los fans no dejaron pasar el error (Foto: Captura de Twitter)

Asimismo, otros recordaron una situación similar que ocurrió en la serie que protagonizaron Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington, Maisie Williams y Peter Dinklage. Se generó una gran polémica, porque en una escena de The Last of the Starks, (El último de los Starks) el cuarto episodio de la octava y última temporada, apareció un vaso de café de una reconocida cadena internacional. Tres años después, los fans aprovecharon para traerlo a colación y volvieron a demostrar que no se les pasa ningún detalle, por más mínimo que parezca.

Los usuarios recordaron cuando un vaso de café apareció en una escena de Game of Thrones (Foto: Captura de Twitter)

“Error grave de CGI en House of the Dragon 1x3. Se olvidaron de sacar el fondo verde en los dedos cortados del rey Viserys, lo mismo que paso con el vaso de café en Game of Thrones”; “Me reí mucho con lo de los dedos verdes de Viserys del CGI que no hicieron. Las viejas costumbres no se pierden”, “Tremendo error de CGI en La Casa del Dragón 1x03: Lo mismo pasó con el vaso de café en Juego de tronos”, comentaron los usuarios en Twitter.